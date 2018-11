Anamaria Prodan și medicul stomatolog Yazan Aq, premiați la Gala anului 2018

Anamaria Prodan și specialistul în stomatologie estetică, Yazan Aq, și-au afișat zâmbetele perfecte, joi seara, în cadrul Galei Performantei și Excelenței. Atât medicul cât și celebra sa pacientă au fost premiați în domeniile lor de activitate. În fiecare an, are loc Gala Performantei și Excelenței, la Ambasador Events, în cadrul căreia se premiază oameni de succes din toate domeniile de activitate. Locația care a găzduit evenimentul a strâns sub aceeași cupolă reprezentanți din modă, din lumea medicală, business, dar și din sport. Anamaria Prodan a venit la eveniment insotita de specialistul în stomatologie estetică Yazan Aq. Celebrul medic i-a asigurat un zâmbet a la Hollywood, cu fațete de ultimă generație.

Cei doi s-au așezat la aceeași masă apoi au fost poftiți pe scenă pentru a-și ridica premiile.

Anamaria Prodan a primit "Premiul de excelență în impresariat și manageriat / regina fotbalului românesc". In timp ce doctorului Yazan Aq i-au fost recunoscute meritele cu Premiul de Excelență în implantologie și estetică dentară. La serviciile medicului stomatolog au apelat nenumărați pacienți printre care și vedete precum Ștefan Stan, Pepe, Conect-R sau Oana Radu Cât despre pacienta sa celebră, Anamaria Prodan, aceasta s-a remarcat și la capitolul "bine îmbrăcate", și a făcut furori într-o rochie mulată pe forme, lungă până la gambe și de culoare gri sidef, marca Andra Țurcanu, iar cel mai frumos accesoriu: zâmbetul!