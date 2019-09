Adela Diaconu, deschide noul sezon al emisiunii sale pe 5 octombrie, cu vedeta TV, Iuliana Tudor ce implineste luna aceasta 20 ani de televiziune!

Vedeta Nova TV vă arată de peste 11 ani tot ce este in trend, care sunt vedetele in voga si cele mai noi prezentari de moda ale designerilor de top din România. Show-ul care a reuşit să pătrundă in casele vedetelor, în culisele studiourilor de televiziune alături de cei mai cunoscuţi oameni de televiziune, care v-a prezentat secretele celor mai renumiti specialisti din domeniul frumusetii pentru a avea o imagine de succes si v-a aratat în avanpremieră trendurile din modă, revine cu un nou sezon din 5 octombrie, orele 18:00 la Nova Tv!Emisiunea ''BV01ADE'' din 5 octombrie o are ca protagnista pe vedeta de televiziune, Iuliana Tudor, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare de la Televiziunea Națională, moderatoarea uneia dintre cele mai de succes emisiuni de la postul public, „O dată-n viață”. Într-o lume în viteză, într-o lume superficială, tot mai puţini punem accentul pe origini, tot mai puţin ne interesează de strămoşi, tradiţii şi de esenţa noastră ca popor. De 20 ani, Iuliana Tudor nu ne lasă să uităm de folclor, de tradiţii, obiceiuri şi valorile româneşti. De aproape două decenii reuşeşte la postul naţional de televiziune să readucă în atenţia publicului aceste valori In emisiunea prezentata de Adela Diaconu, veti afla ultimele noutati profesionale si personale din viata Iulianei Tudor! Filmarile au fost realizate la singurul hotel de cinci stele din Brasov, Aro Palace. Veti putea urmari si imagini in exclusivitate de la Cerbul de Aur 2019, din seara dedicata folclorului si prezentata de catre vedeta TVR.In noul sezon al emisiunii "BV01ADE", veti descoperi interviuri cu amanunte picante si dezvaluiri incendiare din viata artistilor, sportivilor, vedetelor tv, dar si cele mai noi prezentari de moda ale designerilor de top.Andreea Marin, Cătălin Botezatu, Anamaria Prodan-Reghecampf, Corina Chiriac, Mirela Vaida, Helmut Duckadam, Carmen Brumă, Nicușor Stan, Florina Mărcuţă, Ioana Călin, Irina Wagner sunt doar cateva dintre vedetele ce vor fi prezente in emisiunea de divertisment.De-a lungul anilor, aprecierile din partea publicului si a colegilor de breaslă au venit sub forma premiilor primite in cadrul mai multor gale de televiziune din România: pentru ''Bv01Ade'' by Adela Diaconu ~ cea mai bună şi longevivă emisiune Tv de lifestyle din România , cea mai bună emisiune de fashion şi lifestyle , premiul pentru eleganţă şi stil în televiziune, premiul pentru implicare în promovarea sanatatii si sportului românesc în mass-media, diploma de Excelenta pentru productie TV, Femeia de succes in anul 2015, 2016, 2017 si 2018.Originară din Brașov, după ce a făcut tenis de performanță, Adela a ales calea jurnalismului de televiziune, în care activează de peste unsprezece ani, și în care a adus un alt concept și o altă viziune asupra ideii de emisiune de lifestyle.A încercat mereu ca jurnalist să vadă dincolo de viața publică și perfectă a vedetelor și a oamenilor momentului, a adus în prim-plan viețile și reușitele extraordinare ale unor oameni care au dat un plus de valoare meseriei lor și acestei țări.