46 de zile de namol si apa sarata pentru o sanatate de fier

Natura are daruri minunate pentru sanatatea noastra. Trebuie doar sa fim deschisi si sa le accesam. Sovata este un loc unde ii poti da un restart corpului tau, este o locatie excelenta pentru odihna, reabilitare si cresterea imunităţii organismului.

Lacul Ursu din Sovata este unic la nivel european datorita unui fenomen natural special. Este vorba despre heliotermie. Acesta presupune incalzirea apei lacului diferit din cauza concentratiilor saline distincte ale straturilor de apa. Care este perioada in care apa din Lacul Ursu are cele mai multe calitati curative?



“ Efectele maxime se resimt in perioada 1 iulie-15 august. Astfel, temperatura crescuta a apei la adancimea de 1,5-2 metri este de 45-35 gr C, extrem de benefica pentru problemele ginecologice, de tip infertilitate feminina, boli inflamatorii cronice pelvine, sindroame premenstruale, ca si pentru probleme reumatologice cornice”, spune Suzana Pretorian, doctor balneolog in cadrul Danubius Health Spa Resort.

In perioada 25 iulie-15 august, temperatura apei la adancimea de 1,5-2 metri scade spre 35-30 gr si este utila in:



• ameliorarea afectiunilor aparatului locomotor (reumatism degenerativ – spondilartroze, gonartroze, coxartroze, reumatism inflamator in faza de remisiune; stari posttraumatice – stari postfracturi, luxatii, entorse, postoperatorii – protezare de sold, genunchi, etc; afectiuni ale tesuturilor moi – tendinite, tenosinovite, bursite, fibromialgie)

• Boli dermatologice – psoriazis, dermatita atopica, eczeme cronice;

• Insuficiente hormonale - insuficienta ovariana, hipotiroidism – stari perimenopauza (pre-si menopauza instalata);

• Oboseala cronica, stres cronic, insomnii cronice, psihastenie – prin efect de reechilibrare a sistemului nervos vegetativ.



Ce alte afectiuni mai pot fi tratate la Sovata poti afla de pe https://www.danubiushotels.com/ro.