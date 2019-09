3 Sud Est lanseaza imnul prieteniei

3 Sud Est marcheaza implinirea a 22 de ani de la infiintare cu un imn muzical despre cel mai important si mai de pret lucru: „ Prietenia ”. „Prietenia” este insotita de un videoclip regizat de Iura Luncasu, filmat pe malul lacului Snagov alaturi de cunostinte si prieteni apropiati ai trupei.„«Prietenia» este o piatra rara, asa cum spunem in noul nostru single. Suntem foarte buni prieteni, dar suntem colegi in primul rand, pentru ca muzica este foarte importanta pentru toti trei. Ne bucuram foarte mult ca lansarea piesei «Prietenia» corespunde cu aniversarea a 22 de ani de cand cantam impreuna. Single-ul nu este despre noi, ci despre voi, despre prietenie, si cu ocazia aceasta, vrem sa va multumim ca ne sunteti prieteni de atat de mult timp si ca sunteti alaturi de noi in fiecare moment”, declara Laurentiu Duta.La inceputul acestui an, 3 Sud Est a lansat „Focul”, o poveste de dragoste sensibila spusa pe acorduri dulci de chitara. In mai 2018, 3 Sud Est a lansat „Dansam in ploaie”, o piesa fresh despre fericire si dragoste. La sfarsitul anului 2017, trupa a lansat “Stele”, hit ce a cucerit topurile muzicale radio si TV si a adunat peste 14 milioane de vizualizari pe YouTube.In vara aceluiasi an, trupa 3 Sud Est a lansat “Am dat tot”, o piesa romantica, inspirata de amintirile si povestile de dragoste traite de ei, iar in 2016, trupa a lansat single-ul de succes si clipul “Cine esti?”, o frumoasa piesa de dragoste ce a cucerit topurile muzicale TV si radio.Tot in 2016, Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu au lansat piesa “Adio”, iar in 2015 au colaborat cu Inna pentru hitul “Mai stai”, care a adunat peste 17 milioane de vizualizari pe YouTube.3 Sud Est este una dintre cele mai de succes trupe de pe piata romaneasca, cei trei membri primind titlul de „Regii muzicii de dance“. Printre cele mai cunoscute melodii se numara „Ai plecat“, primul single al trupei care le-a definit caracteristicile muzicale si le-a adus succes, „Amintirile“, cea mai indragita piesa a celor trei, dar si hituri precum „Emotii”, “Cine esti?” si “Stele”, care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube.