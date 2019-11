Presiunea de a răspunde cât mai repede la mesaje: De ce este nocivă și cum poți scăpa de ea

Tocmai ai constatat că una dintre prietenele tale ți-a scris în urmă cu două ore. Nu ai văzut mesajul sau ai fost ocupată, însă acum te simți groaznic pentru că nu i-ai răspuns imediat.

Daca scenariul de mai sus iti pare cunoscut, afla ca nu esti singura. Majoritatea persoanelor se confrunta, in prezent, cu aceeasi senzatie. Avem tendinta de a considera fiecare mesaj primit ca fiind „urgent”, iar raspunderea intarziata ni se pare un semn de ignoranta sau nepolitete.De cate ori ai trimis, in ultima saptamana, mesaje de tipul „scuze ca raspund de-abia acum, am avut ceva urgent de facut” sau „imi pare rau pentru raspunsul intarziat, a fost o zi lunga”? Probabil ca de foarte multe ori.