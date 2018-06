În fiecare zi, milioane de oameni își documentează și împărtășesc experiențele în social media, fie că e vorba de petreceri sau de cele mai intime momente din familie.

Modul în care îți afectează social media memoria

Platformele sociale ne permit să ținem legătura cu prietenii și să dezvoltăm noi relații, dar toate aceste creșteri la nivelul comunicării și conexiunii sociale pot avea un cost.Într-o nouă lucrare publicată în Journal of Experimental Social Psychology, cercetătorii au demonstrat că persoanele care folosesc social media pentru a-și împărtăși experiențele formează amintiri mai puțin precise ale acestor evenimente. Iată cum îți afectează social media memoria!



Într-o serie de trei studii conduse de Diana Tamir de la Universitatea Princeton, cercetătorii au explorat modul în care fotografiile și videoclipurile făcute pentru rețelele sociale afectează bucuria, angajamentul și memoria persoanelor care au parte de acele experiențe. Participanții au urmărit discuții TED și au participat la tururi ale unei biserici din campusul Universității Stanford. Aceștia au fost rugați să își înregistreze experiențele în mai multe moduri diferite: fotografii sau notițe, înregistrări care nu au fost salvate sau postări în social media. Au fost ulterior întrebați cât de mult le-a plăcut experiența, cât timp și-au concentrat atenția la eveniment. Au fost testați pentru a vedea cât au reținut din eveniment.



Tamir și echipa sa au constatat că împărtășirea experiențelor în social media nu pare să afecteze nivelul de bucurie al oamenilor sau angajamentul acestora. Cu toate acestea, atunci când experiențele au fost înregistrate sau împărtășite, persoanele au performat mai prost cu 10% în cazul testelor de memorie.



Cercetătorii au ajuns la concluzia că social media a fost vinovată de deficitul de memorie, deoarece chiar și pozele și notarea experiențelor fără a le publica au avut aceleași efecte.

Întreruperea experienței nu deranjează, deoarece persoanele instruite să se gândească la discuția TED fără a nota ceva au memorat aceleași informații ca persoanele care au privit în mod normal. În schimb, actul externalizării experienței, adică al reproducerii sub orice formă, pare a duce la o pierdere într-o anumită măsură a experienței originale.Aceste constatări au la bază memoria tranzacțională sau modul în care împărțim informațiile între spațiul de stocare intern, adică ceea ce decidem să ne amintim, și stocarea externă, adică ceea ce stocăm în altă parte. Înainte de Internet, informațiile erau distribuite intuitiv între mintea unei persoane și stocarea externă sub forma cărților și experților. Împărțirea informațiilor în acest fel are rolul de a maximiza cunoștințele disponibile ale grupului social, permițându-le experților să înțeleagă mai bine ceea ce se întâmplă. La o scară mai mică, studiile arată că partenerii romantici alocă spontan amintiri între ei. Fiecare partener își asumă responsabilitatea pentru o parte a informațiilor care trebuie memorate, mărind ceea ce își poate aminti cuplul.