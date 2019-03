Barbara Palvin a fost numită primul „înger“ plus-size Victoria's Secret, dar are numai 54 de kilograme

Barbara Palvin, un model în vârstă de 25 de ani din Ungaria, a fost numită noul "înger" Victoria's Secret.

Dar brandul de lenjerie intimă se confruntă din nou cu o controversă, după ce Palvin a fost numită "primul model plus-size Victoria's Secret".





Numeroase publicații și conturi de social media s-au grăbit să anunțe faptul că Victoria's Secret și-a lărgit viziunea în ceea ce privește diversitatea modelelor și formelor, alegând un "înger" plus-size. Modelele plus-size sunt cele considerate având forme generoase și o greutate mai mare decât deja celebrele modele foarte slabe care au dominat și încă domină industria modei.





Numirea Barbarei Palvin drept primul model plus-size Victoria's Secret ar trebui să fie o veste bună, dar nu este nici pe departe astfel. De ce? Pentru că Barbara Palvin nu este un model plus-size. Tânăra originară din Ungaria are 54 de kilograme și 1,72 m.





Michel Elman, terapeut specializat în acceptarea corpului, a evidențiat pe Twitter absurditatea situației. Aceasta a postat o fotografie cu Palvin și a scris "Voiam să spun că este 'prea puțin, prea târziu'. Dar chiar numim pe oricine ca fiind plus-size?". Postarea sa a strans mii de aprecieri.





Este important de precizat că nu Victoria's Secret a numit-o pe Barbara Palvin plus-size. De fapt, această catalogare a venit ca un răspus la numeroasele comentarii apărute la postarea de pe Instagram în care brandul american anunța noul "înger". "Adevăratul înger cu forme", a scris un follower, în timp ce altul a adăugat "În sfârșit, Victoria's Secret prețuiește modelele cu un corp real". O postare pe Facebook a stârnit și mai multe controverse, anunțând că "Barbara Palvin este în sfârșit primul Înger plus-size Victoria's Secret."





Categoria plus-size definește de obicei mărimile de la L la XXL (mărimile europene între 46 și 60), iar Barbara Palvin, cu cele 54 de kilograme ale sale și mărimea 36 la haine în mod clar nu se încadrează în această descriere.





Potrivit The Telegraph, deși Palvin nu a fost numită plus-size de Victoria's Secret, brandul nu este lipsit de vină în această controversă. Compania americană este recunoscută pentru lipsa diversității mărimilor și formelor în rândul modelelor sale. De-a lungul anilor, Victoria's Secret a fost acuzată că promovează o imagine nesănătoasă a corpului femeilor prin intermediul modelelor foarte slabe.





Într-un interviu pentru US Vogue, Ed Razek, directorul de marketing al L Brands, compania care deține Victoria's Secret, a declarat că lipsa diversității din show-urile de modă ale brandului se datorează faptului că "modelele plus-size nu vând lenjerie. Am încercat în 2000 să facem un promo special pentru plus-size. Nimeni nu a fost interesat. Nici in prezent nu este nimeni interesat."

Savage X Fenty





Argumentul său este contrazis de branduri precum Aerie American Eagle sau Savage x Fenty, deținut de Rihanna. Marketingul inclusivist al acestora s-a dovedit un succes. Savage x Fenty a avut vânzări de 5,8 miliarde de dolari în 2017, în timp ce valoarea acțiunilor Victoria's Secret a scăzut cu 40 de procente. În ciuda faptului că audiențele show-ului de modă din acest an au scăzut cu două treimi, Victoria’s Secret rămâne un brand puternic și influent.