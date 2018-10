7 trucuri pentru ca hainele să îți vină perfect

Cu toții am trecut prin asta: ai cumpărat o piesă vestimentară de care te-ai îndrăgostit în magazin, dar ai fost complet dezamăgită când ai probat-o mai bine acasă și ai descoperit că nu îți vine chiar așa cum voiai.

Deși există numeroase moduri în care poți modifica o haină, uneori vrei să legi calea mai ușoară.





În astfel de momente ai nevoie de trucuri simple și eficiente care îți fac hainele să ți se potrivească perfect și să ascunzi mici detalii care te nemulțumesc. Iată câteva metode prin care faci hainele să îți vină mai bine.





Poartă ținute stratificate

Dacă decolteul unei rochii sau al unui top este prea adânc, ținutele stratificate te vor ajuta să remediezi problema. Poartă o altă piesă sub sau deasupra bluzei cu decolteu prea larg și vei reuși să acoperi pielea, adăugând un plus de originalitate ținutei. Iar dacă te temi să experimentezi, află că și cele mai simple haine te pot ajuta să recreezi o ținută. De exemplu, poți purta un tricou alb sub o rochie de tip furou pentru a obține un look demn de un supermodel.





Folosește curele

O curea îți poate pune talia în evidență. O simplă curea schimbă radical modul în care îți vine o haină. Nu trebuie să limitezi folosirea curelelor numai pentru pantaloni. Le poți folosi pentru a da o formă rochiilor sau puloverelor supradimensionate. Dacă îți definești talia, vei părea mai suplă, iar silueta ta va avea un aspect sexy, de tip clepsidră.





Bagă bluzele și topurile în pantaloni

Acest gest simplu are capacitatea de a schimba radical o ținută. În primul rând, vei avea un look mai rafinat, ce pare alcătuit cu atenție. Pe de altă parte, există și alte avantaje majore. Unul dintre ele este acela că bluzele și cămășile băgate în pantaloni îți alungesc vizual silueta și îți fac picioarele să pară mai lungi. De asemenea, fac ca pantalonii să-ți vină mai bine în talie dacă sunt ceva mai largi sau dacă nu porți curea. Și nu este valabil doar în cazul cămășilor și bluzelor. Chiar și un pulover voluminos arată bine dacă îl bagi în pantaloni în partea din față.





Probează hainele înainte de a le cumpăra

În era comenzilor online, vei fi tentată să-ți cumperi tot mai multe haine, pantofi și accesorii de pe net.Chiar dacă este mai comod, îți va fi dificil să "ghicești" ce piese vestimentare îți vor veni perfect privind imaginile de pe site-uri și alegând mărimea care știi că ți se potrivește de obicei. Mărimile variază destul de mult de la un brand la altul, astfel că riști să greșești. Este valabil și în magazin. Riști să alegi greșit dacă eviți să probebzi pentru că este coada prea mare la cabina de probă.





Modifică hainele la croitor

Hainele tale vor părea mai scumpe dacă sunt modificate la croitor astfel încât să-ți vină perfect. Deși poate părea o bătaie de cap să mergi la croitor, se va dovedi un obicei excelent odată ce îl pui în practică. Nu costă prea mult să faci mici modificări precum scurtarea pantalonilor, repararea unui tiv, strâmtarea unei rochii etc. Fiecare corp este diferit, iar hainele din comerț respectă un standard. Modificarea acestui standard astfel încât să pară că hainele pe care le porți sunt făcute special pentru tine te va ajuta să arăți absolut impecabil.





Poartă tocuri cu pantaloni prea lungi

Dacă nu ai avut timp să scurtezi noua pereche de pantaloni, poart-o cu o pereche de pantofi cu toc.Tocurile adaugă un plus de înălțime și fac pantalonii să arate perfect. Dar există o regulă: poți adapta acest truc numai pentru pantalonii evazați și cei de tipul regular fit. Pantalonii skinny trebuie obligatoriu scurtați astfel încât să ajungă până la nivelul gleznei atunci când porți pantofi cu toc.





Cumpăra haine de la raionul pentru copii

Mignonele sunt adesea puse în dificultate de lipsa mărimilor mici, care să li se potrivească foarte bine. Dacă te încadrezi în descriere, cumpără haine de la raioanele pentru copii. Vei găsi piese foarte interesante, de mărimi care ți se potrivesc. Este valabil și în ceea ce privește pantofii. Ai șanse mari să găsești haine și pantofi de calitate, la un preț mai mic decât cele pentru adulți.