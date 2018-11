Cât de mult contează dacă ai copii după 35 de ani? Impresia mamelor și a medicilor

Cu siguranță ai auzit des că ar fi ideal să ai copii înainte de vârsta de 35 de ani, dar nu este deloc ușor să faci acest lucru în timp ce-ți construiești o carieră de succes și cauți partenerul ideal pentru a avea o familie.

Obiectivul de a avea copii până la 35 de ani este destul de dificil de realizat, mai ales dacă îți dorești mai mult de un copil. În prezent vârsta medie la care femeile au primul copil este de 26 de ani, iar numărul de nașteri pentru primul copil în rândul femeilor din intervalul de vârstă 35-39 de ani a crescut foarte mult comparativ cu 1970. De asemenea, între 1980 și 2017 numărul de nașteri pentru primul copil pentru femeile care au între 40 și 44 de ani a crescut de 4 ori.

Cu toate acestea, odată ce rămâi însărcinată după 35 de ani vei fi clasificată din punct de vedere medical ca având o „vârstă avansată pentru maternitate”. Cu siguranță nu ai de ce să ai impresia că ai îmbătrânit, dar medicii vor trata cu mult mai multă grijă o astfel de sarcină, indiferent dacă este vorba despre primul copil, de al doilea sau al treilea. Viitoarele mame care au trecut de 35 de ani vor fi încurajate să efectueze mai multe teste, consulturi și analize, făcându-se mereu referiri la vârsta înaintată, ceea ce nu creează neapărat reacții pozitive în rândul pacientelor.

„Am avut primul copil la 28 de ani, pe al doilea la 32 și pe al treilea la 38 de ani. La a treia sarcină mi s-a spus foarte des că am o vârstă înaintată. Locuiam într-un oraș mic, așa că am fost trimisă să-mi fac teste și analize în fiecare săptămână la un spital aflat la 2 ore distanță de casa noastră. Nu cred că avea mare legătură cu sănătatea bebelușului, ci mai degrabă cu vârsta mea. Am ajuns la un punct în care le-am spus direct că am un job și 2 copii și nu am cum să fac asta în fiecare săptămână. După ce am trecut de testele importante medicul a fost de acord să reduc frecvența consulturilor”, povestește Katie Pease.

Becky Serman, care a rămas însărcinată la 35 de ani, a observat că vârsta este un subiect care apare foarte des în discuțiile de la cabinetul medicului ginecolog. „Mi se pare că se insistă prea mult asupra acestui factor. Până și medicul făcea glume uneori. Eu chiar mă consideram o mamă tânără pentru că am multe prietene care au avut primul copil după ce au împlinit 40 de ani. Este adevărat că sunt lucruri serioase care trebuie să fie testate, de exemplu sindromul Down. Știu că la vârsta mea riscul este mult mai ridicat și acest lucru m-a stresat foarte mult pe timpul sarcinii, dar când m-au chemat la cabinet și mi-au spus că totul este în regulă nu mi-a părut rău că am mers la atât de multe consulturi”, relatează aceasta.

„Eu și soțul meu am avut o întâlnire foarte dificilă cu un specialist în genetică, care ne-a explicat la ce riscuri este expus bebelușul nostru. Dacă aș fi avut de ales aș fi preferat să nu știu. Eram deja însărcinată deci ce rost avea să mă sperie cu atât de multe informații?", spune aceasta. Și Katie Pease își amintește cât de stresant a fost să i se reamintească riscurile la care este expus bebelușul din cauza vârstei ei.



Care este opinia medicilor?

În ciuda diferitelor zvonuri, realitatea este că nu se va întâmpla nimic dramatic dacă ai rămas însărcinată la 35 de ani sau mai târziu. „În niciun caz nu trebuie să se creeze impresia că totul este în regulă la 34 de ani, dar că deodată la 35 de ani devine extrem de riscant să ai un copil”, explică dr. Lauren Streicher, ginecolog de la Școala de Medicină a Universității Feinberg. Motivul pentru care vârsta de 35 de ani a fost transformată într-un criteriu medical este acela că este vârsta la care crește riscul de a avea un avort sau o sarcină cu malformații (inclusiv sindromul Down).

„Riscul de a avea un bebeluș cu sindromul Down este de 1 la 350 pentru femeile de peste 35 de ani, iar în prezent există metode de testare non-invazive pentru a determina orice modificare de ordin genetic, cu o precizie de 99%", spune dr. Streicher. Este adevărat că riscul de malformații crește odată cu înaintarea în vârstă, dar este vorba despre o creștere constantă, nu o exacerbare bruscă a riscurilor la 35 de ani.

Femeile care rămân însărcinate după această vârstă sunt mai expuse la avort, diabet gestațional și hipertensiune arterială, comparativ cu mamele mai tinere, iar fertilitatea scade treptat.

„De regulă le spun pacientelor mele că este ideal să aibă copii între 20 și 30 de ani, dar în niciun caz nu consider că este o problemă să fii însărcinată la 35 de ani sau mai târziu”, spune dr. Streicher.

Dacă planifici să ai copii mai târziu poți lua o serie de măsuri pentru a minimiza problemele de fertilitate cum ar fi un meniu sănătos și echilibrat, exercițiile fizice sau renunțarea la fumat. „Dacă vrei să-ți întemeiezi o familie după 30 de ani și îți dorești mai mulți copii probabil este o idee bună să reduci intervalul dintre sarcini. Nu trebuie să te îngrijorezi dacă ai 35 de ani pentru că foarte rar apar probleme la această vârstă. O sarcină dificilă este mult mai probabilă la vârste mai înaintate”, explică dr. Streicher.