Zodii care au nevoie mereu de atenție. Racul o face de frică!

Sunt zodii cărora le place să stea în umbră și zodii care au nevoie mereu de atenție. Cele din urmă ar face orice să o obțină!

Dacă ai uitat vreodată să îți uzi plantele o perioadă mai lungă de timp, atunci știi ce se întâmplă când ceva sau cineva este neglijat. S-ar putea să nu îți placă să fii în centrul atenției și să nu cauți lumina reflectoarelor, dar, cu siguranță ai nevoie de atenție într-o formă sau alta. Atenția este atunci când oamenii se gândesc la tine. Unora dintre noi ne place să oferim mai mult, în timp ce altora le place să primească mai mult. În orice caz, atenția ne face să simțim că facem parte din lumea asta.



Fiecare dintre noi avem nevoie de atenție!



Știi sentimentul acela când un prieten îți spune că se gândea la tine? Da, acesta e un tip de atenție. La fel și genul de atenție care te face să te simți extrem de iubit. Ca atunci când primești o mulțime de mesaje cu urări de ziua ta. Să fii în centrul atenției nu e ceva fără de care nu poți trăi, dar un sentiment de apartenență este necesar vieții ca ființă umană. Găsirea locului tău în lume necesită timp, dar merită să știi că unde ești este exact locul unde este menit să fii.



Pentru unele zodii, să simtă acest sentiment de apartenență nu e suficient. Ele vor să fie în centrul atenției, deorece în lumina reflectoarelor se simt cel mai confortabil. Pentru altele, fericirea de a primi cantitatea potrivită de atenție, nu prea multă, este suficientă pentru a se simți iubite și binevenite.



Ca și respectul și prietenia, atenția este o stradă cu două sensuri. Cantitatea de atenție pe care ți-o dorești de la cineva trebuie să fie egală cu cea pe care o oferi acelei persoane. Când ești disperat după atenție, pratic le spui oamenilor că singurul lor scop este să te facă să te simți mai bine cu tine însăți. Nu sună bine, nu?



Zodii care au nevoie mereu de atenție

Berbec

Berbecul cere atenție pentru că simte că o merită. Îi place să creadă că nu asta caută, dar toată lumea știe că ar face orice pentru a o obține. Adoră să fie în centrul atenției! Berbecul este foarte sigur pe el și independent și îi place să știe că oamenii sunt înnebuniți după el.

Gemeni

Berbecul este autoritar și poate fi destul de periculos atunci când nu are toată atenția asupra lui.

Gemenii iubesc atenția pentru că simt că au atât de multe lucruri de oferit celor din jur. E posibil să nu fie atât de înnebuniți după atenție ca alte semne zodiacale, dar, cu siguranță, nu vor suporta ca fie igorați. Modul prin care Gemenii îi determină pe oameni să le acorde din ce în ce mai multă atenție este oferindu-le ceea ce își doresc: o persoană cu care să vorbească, să bârfească și să urmărească tot ce se petrece în jur. Personalitatea lor duală îi ajută să se transforme în oricine îți doresc, ceea ce înseamnă că vor putea cu ușurință să capteze atenția celorlalți.



Rac

Racul adoră să știe că oamenii dragi nu vor pleca niciodată din viața lui. Devine disperat după atenție atunci când simte că lucrurile se schimbă sau când oamenii încep să se bazeze mai puțin pe el și mai mult pe ei înșiși. Adevărul este că Racul este destul de nesigur. Are nevoie de atenție și validare constantă, astfel încât să știe că nu va fi abandonat de oamenii pe care îi iubește.

Leu

Chiar dacă în adâncul sufletului știe că acest lucru nu se va întâmpla, atenția constantă îl face să se simtă mai sigur.

Leul adoră să fie în lumina reflectoarelor. Chiar dacă are extrem de multă încredere în forțele proprii, chiar și el simte nevoia de atenție din când în când. Pentru un Leu, lumea lui este o scenă, iar el este actorul cel mai iubit din toată țara. Indiferent de relațiile pe care le are, Leul se va asigura că va primi atenția adecvată.



Săgetător

Săgetătorului îi place să fie independent și singur pe drumul lui, dar și în centrul atenției, atunci când are ocazia. Dacă are șansa să-și povestească experiențele în fața unui public numeros, nici nu va sta pe gânduri. Adoră să fie popular și în centrul atenției și știe că e atât de interesant încât nu are cum să nu îi captiveze pe cei din jurul lui.

