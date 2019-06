Topul celor mai loiale zodii

Zodia actualului sau viitorului tău partener îţi poate spune multe despre caracterul său. Descoperă cât de loial este!

Care sunt cele mai loiale zodii?

Scorpionul este o persoană foarte loială. S-ar putea să nu fie cel mai bun partener, din cauza geloziei şi secretomaniei. Cu toate acestea, când vine vorba de loialitate, nimeni altcineva nu îl întrece. Este genul de persoană care şi-ar apăra partenera în orice situaţie.Racul este o persoană care vrea totul sau nimic, atunci când e într-o relaţie. Are o inimă bună şi iubitoare. E întotdeauna dispus să ofere dragoste altora, chiar dacă uneori acest lucru înseamnă să îşi compromită propriile nevoie. Odată ce şi-a găsit aleasa, nu se mai abate de la drum!Leul este un alt exemplu de persoană care este foarte loială într-o relaţie. Şi se mândreşte foarte mult cu cea cu care are o relaţie. De aceea, el o va apăra cu pasiune şi îi va fi loial pe vecie. Rămâne mereu lângă ea, indiferent de circumstanţe.Taurul este foarte încăpăţânat, dar acest lucru este cunoscut de toată lumea. Ceea ce e suprinzător despre el este faptul că e incredibil de fidel. Rezistă cu brio testului timpului şi asta doar datorită persistenţei lui. Nu renunţă niciodată la oameni!Nativul din Balanţă va apăra întotdeauna dragostea şi romantismul. Cu toate acestea, el are tendinţa de a fi foarte indecis şi se lasă purtat de vânt. Uneori, asta îl poate face să ia unele decizii foarte proaste. Nu este un trişor, dar totul depinde de situaţie.Nativul din Gemeni poate fi un partener foarte loial, chiar dacă lumea îl percepe altfel. El este incredibil în relaţii. Cu toate acestea, are tendinţa de a se lăsa distras foarte uşor. Este o persoană într-o altă persoană. De aceea, întotdeauna ştie ce să facă pentru a avea relaţii distractive şi interesante.Totul depinde de găsirea partenerei care îl poate face să fie loial.Berbecul se află la mijlocul topului atunci când vine vorba de loialitate. Nu există nicio garanţie că îşi va înşela partenera sau nu, totul depinde de situaţia în care se află. Are tendinţa de a fi impulsiv, astfel încât să aibă răbufniri sălbatice.Nativul din Fecioară nu se abate din drum şi e o persoană foarte directă. Cu toate acestea, el poate deveni foarte paranoic pentru că are tendinţa de a analiza totul prea mult. Este întotdeauna sigur de calea pe care o alege, dar odată ce îi captează altceva atenţia, nu va ezita să meargă către acel lucru nou.Capricornul nu este cel mai loial şi nu e un secret pentru nimeni. Îi place să conducă în relaţii, pentru că personalitatea sa este una de lider. Cu toate acestea, nu va ezita să înşele dacă simte că eforturile sale nu sunt răsplătite pe măsură.Nativul din Peşti este un amant grozav. Întotdeauna se lasă purtat de sentimente şi emoţii. Cu toate acestea, acest lucru îl face să fie instabil. Nu e străin de dramă şi îi place să amestece lucrurile. De aceea, e posibil să nu fie mereu cel mai loial partener.Vărsătorul este o persoană foarte ambiţioasă. Şi, din cauza ambiţiei sale, el poate deveni foarte stresat. Acest lucru devine problematic din moment ce îl poate determina să ia decizii proaste în relaţiile în care e implicat.Nu e de mirare că Săgetătorul este cel mai puţin loială zodie, pentru că lui nu îi plac angajamentele de niciun fel. Nu poate fi legat de ceva sau de cineva, pentru că el adoră libertatea. E rătăcitor şi adoră să călătorească. Nu îi place să prindă rădăcini undeva.