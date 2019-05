Somnul nu e pentru ele! 6 zodii care nu dorm suficient

Au lucruri mult mai bune de făcut!

Care sunt zodiile care nu sunt prietene cu somnul?

Ştim că majoritatea adulţilor sănătoşi au nevoie de 7-9 ore de somn pe noapte. Cu toate acestea, fiecare om are propria idee despre cât de mult somn are nevoie. Există câteva zodii care nu se înţeleg prea bine cu perna, dar astrologia le poate oferi indicii importante pentru sănătatea lor.Dacă suferi de insomnie sau de oricare altă tulburare a somnului, ai putea să vrei să dormi mai mult şi să nu poţi. Dar, există şi oamenii care nu se pot desprinde de telefoanele lor înainte de culcare, deşi cercetările au demonstrat de-a lungul timpului că este un obicei extrem de nesănătos.Cu toate acestea, există oameni care dorm foarte puţin spre deloc. Ai crede că îşi vor pierde energia la sfârşitul zilei, dar ei sunt la fel de energici ca în timpul zilei.Este imposibil de aflat care este sursa de energie a acestui nativ, dar cu siguranţă nu este somnul. Uneori, pare că nici nu are nevoie să îşi reîncarce bateriile, el continuă să fie din ce în ce mai energic. Este o zodie foarte activă. Berbecul adoră să îşi programeze tot felul de activităţi şi uneroi să exagereze cu asta. Să fie ocupat şi să se distreze este tot ce i se poate întâmpla mai bun. Are tendinţa de a uita să pună somnul pe lista lucrurilor pe care trebuie să le facă şi nici măcar nu îi plac aţipelile.Săgetătorului îi place să doarmă, dar nu prea o face. Acesta nu poate trăi cu gândul că va rata ceva. Când pleacă în călătorii, el trebuie să facă şi să vadă totul. Nu vor accepta ca somnul să îi răpească aceste lucruri. Doar când ajunge la epuizare va decide să doarmă. El ştie cât de important este somnul şi totuşi priorităţile lui sunt altele.Nu numai că Vărsătorul nu doarme mult, dar el încearcă să doarmă din ce în ce mai puţin.Este bizar. Încearcă să găsească soluţii la toate problemele, astfel încât mintea lui este trează la orice oră, inclusiv din noapte. El tinde să se trezească destul de devreme dimineaţa, probabil pentru a-şi dovedi că deţine controlul asupra somnului. El se luptă cu somnul aşa cum unii oameni luptă împotriva îmbătrânirii, cu fiecare resursă pe care o au.Gemenii ştiu că trebuie să doarmă aproximativ 8 ore pe noapte, numai că ei nu le dorm pe toate odată. Aceştia trag câte un pui de somn din când în când şi se simt bine. Îşi pot planifica să meargă la culcare devreme, dar cu siguranţă vor răbovi în pat pe social media sau planificându-şi următoarea călătorie. Ei iubesc somnul, dar atenţia lor este adesea prinsă în altceva. Dacă lumea nu ar fi atât de fascinantă, probabil ar avea şi ei timp să doarmă suficient.Chiar dacă nu doarme mult, Balanţa funcţionează la fel de bine ca şi când ar fi dormit toată noaptea. Cu toate acestea, acest lucru are un preţ. Nu poate rezista în acest ritm perioade lungi de timp, şi dacă într-o noaptea nu doarme mult, va trebui să o facă noaptea următoare. Pentru a-şi redobândi perfect puterile, odihna trebuie să continue.Nu e vorba că Fecioara nu vrea să doarmă, dar îi e practic imposibil să îşi liniştească mintea. Ea are o mulţime de lucruri de care trebuie să aibă grijă. Gândurile sale exagerate o ţin trează noaptea, iar ziua chiar nu are timp de dormit. Odată ce se acumulează multe ore de nesomn, ea va încerca să revină la un program normal, dar şi în acest caz se va îngrijora dacă e capabilă sau nu să o facă.