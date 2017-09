Cele mai puternice 4 zodii. Tu eşti una dintre ele?

Descoperă care sunt cele mai puternice 4 zodii şi motivul pentru care intră în acest top!

Berbec

Scorpion

Rac

Leu

Berbecul este unul dintre cele mai puternice semne zodiacale. El este plin de viaţă şi energie, cu o personalitate intensă şi aventuroasă. Nu se teme de nimeni şi nimic, este întotdeauna dispus să încerce lucruri noi şi să spună da provocărilor. Atitudinea sa de lider îi oferă o mare siguranţă de sine. De asemenea, de obicei este rebel şi impulsiv, lucru care îl face să aibă unul sau mai mulţi duşmani. Nu îi e frică să îşi spună punctul de vedere indiferent de situaţie, este destul de încăpăţânat şi greu de convins. Ce îl face pe Berbec să fie puternic este capacitatea lui de conducere, energie şi lipsa de frică.Scorpionul are o personalitate foarte puternică, dar este, de asemenea, diferit prin intensitatea lui faţă de celelalte semne zodiacale. Acest lucru este vizibil în mod special la nivel emoţional, pasiunea lui îl face să fie de neoprit până când nu îşi atinge obiectivele dorite. Oamenii nsăcuţi sub acest semn sunt de obicei foarte critici, uşor aroganţi şi poate fi dificil să îi faci faţă zilnic. În dragoste, are un caracter puternic, este foarte pasional şi implicat în relaţia cu partenerul său de viaţă. Ce îl face pe Scorpion să fie puternic este determinarea, constanţa şi capacitatea de a-şi atinge obiectivele.Deşi este cunoscut pentru schimbările bruşte şi rapide, Racul este de asemenea o persoană puternică şi persistentă. El este foarte sigur pe el, care are încredere în propriile forţe, lucruri care îi dezvoltă o personalitate ambiţioasă atât în viaţa profesională, cât şi în cea sentimentală. Acesta este foarte exigent cu prietenii şi cu partenerul lui de viaţă şi se laudă cu o doză mare de sinceritate, chiar dacă asta înseamnă să rănească sentimentele cuiva. Ce îl face pe un Rac puternic este încrederea în sine, care îl ajută să atingă tot ce îşi doreşte şi perfecţionismul lor.Lista se încheie cu unul dintre cele mai puternice semne din întreg zodiacul, adică cu Leul. Cele mai distinctive trăsături ale sale sunt caracterul dominant, este întotdeauna pregătit să se perfecţioneze şi este un lider înnăscut. Nu se teme să facă faţă adversarilor şi au o mare capacitate de a elabora planuri ţi strategii care să îl ajute să îşi atingă obiectivele. Forţa este ceea ce îl face din când în când mândru, arogant şi încăpăţânat. Ceea ce face ca un Leu să fie puternic sutn carisma lui şi ambiţia de a reuşi.