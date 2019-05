Cele mai paranoice 4 zodii

Când oamenii folosesc cuvântul paranoic, în general o fac pentru a descrie o persoană ca fiind extrem de suspicioasă sau care crede în conspiraţii secrete.

Care sunt semnele cele mai paranoice din zodiac?

Cu toţii avem astfel de gânduri din când în când. Avem zile în care absolut totul pare că merge prost sau în care ne întrebăm dacă cineva complotează împotriva noastră. Poate că suntem mai atenţi la locul unde ne punem lucrurile şi, dacă le găsim mutate, am putea crede că cineva o face cu un motiv ascuns.Spre exemplu, este firesc să fim suspicioşi faţă de străini, pentru că este greu să ne dăm seama încă de la început dacă cineva încearcă să ajute sau dacă are un motiv ascuns. Poate fi o provocare să acceptăm bunătate din partea unui necunoscut, pentru că e greu de crezut că nu va trebui să plătim pentru ea într-un fel sau altul. Conform astrologiei, trăsăturile caracteristice fiecărei zodii ne pot dezvălui multe despre persoana pe care o avem în faţă!Scorpionul este secretos, suspicios şi sensibil, toate acestea influenţând tendinţele paranoice. El poate fi manipulativ, deci nu e suprinzător faptul că suspectează faptul că cineva ar încerca să-l manipuleze sau să-l constrângă într-un fel. Cu cât e mai suspicios, cu atât e mai stresat. Gândirea lui paranoidă îl poate determina să se confrunte cu trăiri intense, anxietate şi îngrijorare. Scorpionul vede pericolul acolo unde nu există.Fecioara are darul de a cerceta şi de a căuta lucruri pe internet, fapt care o poate determina să devină paranoică.Ea este într-o permanentă verificare, încercând să găsească totul despre persoana pe care urmează să o întâlnească sau despre evenimentul la care trebuie să participe. Unii nativi se duc şi mai departe, şi în loc să-şi liniştească temerile, pot face şi mai rău. Câteodată, această cercetare se întoarce împotriva ei, iar ea se îndepărtează devenind nesigură.Berbecul nu poate suporta minciuna. De fapt, el o urăşte atât de mult încât are impresia că toată lumea îi ascunde adevărul, lucru care îl face paranoic. El va căuta semne care să-i arate dacă e trădat sau nu, chiar dacă nu are niciun motiv de suspiciune. E dificil pentru el să aibă încredere în oameni şi are nevoie de mult timp pentru a reuşi.Odată ce Berbecul devine paranoic, cu greu se mai poate schimba, iar acest lucru îi poate afecta modul în care se simte sau acţionează.Capricornul poate deveni paranoic când vine vorba de muncă. Dacă nu primeşte validare pentru un proiect în care se implică sau dacă cineva mai tânăr şi mai inteligent are idei mai bune decât el, acesta se va simţi înlocuit. El îşi poate imagina un întreg scenariu în cap, care este complet fictiv, dar pe care va ajunge să îl perceapa drept adevărat. Faptul că are o imaginaţie atât de bogată îi poate aduce şi neplăceri.