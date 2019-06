Cele mai geloase 4 zodii în dragoste

Gelozia face parte din experienţa umană, chiar dacă ea poate fi greu de gestionat uneori şi chiar distructivă dacă e lăsată necontrolată.

Care sunt cele mai geloase zodii?

Unele zodii sunt mult mai geloase în relaţii decât altele, iar acest lucru poate fi o adevărată luptă pentru ele.Toată lumea ştie că Taurul este posesiv. Acesta este un semn zodiacal care apreciază şi valorizează bunurile materiale şi, în consecinţă, doreşte să îşi creeze o viaţă frumoasă şi luxoasă de care să se bucure alături de persoana pe care o iubeşte. Acest lucru devine o problemă în momentul în care începe să îşi privească partenerul drept ceva ce îi aparţine, aşadar consideră că e necesar să îl păzească şi să fie gelos. El are tendinţa de a fi prea sufocant, aşteptând tot timpul atenţia şi timpul lui. Ceea ce trebuie să realizeze acest nativ este că prin atitudinea lui nu îi apropie pe cei dragi, ci îi îndepărtează.Leul este un semn zodiacal mândru, care vrea să fie mereu în centrul atenţiei celor din jur, dar mai ales a partenerului de viaţă. Dacă, din diverse motive, Leul simte că nu primeşte ce are nevoie de la partener, el devine nesigur şi plin de resentimente. În cele din urmă, e vorba de ego-ul lui, care odată ce e zdrobit, poate începe să îl transforme în cea mai urâtă variantă a sa.Ca rezultat, acest semn se poate închide în el şi se distanţează în timp ce îşi linge rănile, imaginare sau reale.Fecioara este o zodie care se luptă cu invidia în general. Acest lucru se întâmplă pentru că cere întotdeauna foarte mult de la ea şi din cauza naturii sale extrem de critice. Această dispoziţie se poate extinde şi în relaţiile ei, dar se poate manifesta sub forma geloziei. Cel mai mic lucru care nu îi place o face să îşi acuze partenerul că are pe altcineva sau că primeşte atenţie de la altcineva.Scoprionul are porobleme de încredere, iar acest lucru se vede mai ales în relaţiile lui. Sentimentele lui sunt foarte puternice şi îi este greu să le gestioneze, drept urmare este într-o permanentă auto-apărare. Este mai bine să se gândească la ce e mai rău, decât să fie trădat, sau cel puţin aşa crede el. Acest semn poate merge atât de departe încât să ajungă să îl spioneze pe cel de lângă el.