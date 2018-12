7 zodii care sunt obsedate de Sărbătorile de iarnă

Unele zodii sunt pur şi simplu obsedate de această perioadă a anului. Pentru tine cum arată Sărbătorile ideale?

Taur



Taurul se pregăteşte de sărbători de cum se termină vara. Şi cum se pregăteşte? El renunţă la alimentele lui favorite ca să se poată răsfăţa de sărbători fără ca greutatea lui să aibă de suferit. Taurului nu îi pasă de dacă planurile de sărbători includ petreceri, timp cu familia sau vizionări de filme tematice. Atât timp cât are masa plină, el este fericit. Îl vei găsi, cel mai probabil, în bucătărie, pregătind o nouă reţetă pe care abia aşteaptă să o experimenteze. Taurul se bucură, de asemene, de o companie bună, aşa că atunci când prepară ceva delicios, îşi va dori să aibă cu cine să îşi împartă bunătăţile.



Rac



Racul este obsedat să petreacă timpul cu prietenii şi familia în timpul sărbătorilor de iarnă. Aceasta este perioada ideală pentru a se reconecta cu prieteni vechi şi pentru a crea noi amintiri alături de cei dragi. Cu o lună înaintea sărbătorilor, el va fi foarte nerăbdător, încântat şi va începe să îşi planifice meniul şi să cumpere cadouri.



Leu



Leul iubeşte sărbătorile datorită petrecerilor care vor exista. Aceasta este perioada anului în care el se îmbracă, se aranjează şi are ocazia de a-i impresiona pe toţi. Va participa la fiecare petrecere de care aude, fie că este vorba despre o întâlnire intimă de familie, o noapte petrecută cu prietenii în oraş sau o petrecere fabuloasă organizată de compania la care lucrează. Dacă există o petrecere, Leul va fi acolo. Îi plac sărbătorile şi prin prisma cadourilor. Nu numai că adoră să le primească, dar este şi foarte priceput la alegerea darurilor pe care intenţionează să le ofere. Nimeni nu ştie cum reuşeşte, dar ştie exact ce îşi doresc ceilalţi şi nu se uită la bani atunci când le alege.



Fecioară



Fecioara nu îşi arată entuziasmul pentru sărbători la fel cum o fac alte semne zodiacale. Decât să sară în sus de bucurie, ea este în spatele scenei planificând ceva distractiv.

Ea e cea care alege meniul, asigurându-se că petrecerea cu familia şi prietenii se va desfăşura fără probleme. De asemenea, are o listă cu dorinţele fiecăruia, de mare ajutor atunci când vine momentul cadourilor. Bradul este decorat, biscuiţii sunt copţi, iar muzica atent aleasă. Odată ce toate sunt puse la punct, în sfârşit se poate relaxa şi bucura de tot ce o înconjoară.Balanţa este obsedată de sărbători. Cel mai probabil o vei găsi alături de o Fecioară, organizând ceva perfect. Îi place să decoreze, aşa că aşteaptă-te ca totul să fie acoperit cu ghirlande. Sărbătorile sunt, de asemenea, momentul perfect pentru a-şi reînnoi garderoba. Fiind foarte sociabilă, Balanţa va organiza şi găzdui o petrecere în fiecare an. O petrecere ideală pentru ea nu este completă fără şampanie, prăjituri de Crăciun, muzică tematică şi postări pe Instagram.Capricornul este obsedat de sărbători pentru că este o perioadă plină de tradiţie şi timp alături de cei dragi.El iubeşte ideea de a veni acasă pentru sărbători, petrecând timp cu familia şi prietenii, creând amintiri noi şi fotografiind. De fapt, el are încă fotografii pe frigider de la ultimele sărbători. Poate coace biscuiţi, poate organiza o petrecere tematică sau, pur şi simplu, să meargă la partinoar, important este să fie alături de cei pe care îi iubeşte.Peştii iubesc sărbătorile atât de mult încât le plănuiesc cu mult înainte să vină. Lor le place să colinde, să facă prăjituri, de decoreze bradul şi să asculte muzică tematică până când îi vor înnebuni pe cei din jur. Chiar şi când se odihnesc, poţi paria că se uită la filme cu specific de iarnă, având o cană de cacao fierbinte în mâini. Sărbătorile sunt un moment de distracţie, familie şi mâncare, adică tot ce iubesc aceşti nativi.