5 trucuri de machiaj oferite de makeup artistul Rihannei

Priscilla Ono are o experiență în lumea machiajului de peste 15 ani și a început prin a machia cliente din magazine de cosmetice.

În prezent este makeup artistul personal al celebrei cântărețe Rihanna și a devenit colaboratoarea acesteia pentru lansarea brandului său de produse pentru machiaj numit Fenty Beauty.





"Aveam doar un an experiență în machiaj când m-am angajat într-un magazin de cosmetice. Am lucrat acolo trei ani, dar această experiență m-a modelat și mi-a oferit cunoștințele pe care le am în prezent despre makeup. Înveți cum să lucrezi cu diferite tonuri de piele, forme ale ochilor și ale feței, dar și diferite stiluri de machiaj. Durează până înveți. Le spun întotdeauna oamenilor: dacă vrei să devii makeup artist, trebuie să te asiguri că vei dedica timp acestui lucru", a declarat Priscilla Ono pentru elle.com.





În luna februarie 2017, Rihanna a lansat un casting pentru makeup artiști care să se alăture echipei sale din cadrul Fenty Beauty și să devină makup artistul oficial al brandului. Priscilla, care avea atunci o experiență de 14 ani în domeniu, a participat la concurs și a ajuns în finală, devenind unul dintre makeup artiștii din echipa Rihannei.









În prezent, tânăra a devenit ea însăși o celebritate. Are pe contul Instagram peste 670.000 de followeri și călătorește pretutindeni alături de Rihanna pentru a promova cosmeticele Fenty Beauty.





Iată câteva dintre sfaturile de machiaj și frumusețe oferite de makeup artistul Priscilla Ono:





Dacă ai pilea uscată, adaugă câteva picături de ulei pentru ten într-un fond de ten mat

"Eu am pielea uscată și folosesc fondul de ten Pro Filt'r pentru că nu creează un efect de ten încărcat. Îl poți adăuga în mai multe straturi și nu este nevoie să folosești o puudră, pentru că are un efect mat, delicat. Au adaug câteva picături de ulei pentru ten în fondul de ten. Pielea ta va arăta superb pentru fondul de ten va rezista întreaga zi, dar fără să simți că pielea ta este uscată", spune Priscilla Ono.





Alege iluminatoare cu particule strălucitoare foarte fine pentru un efect de "strălucire din interior"

"Atunci când un iluminator are prea multă pudră, pielea ta va arăta ca și cum ar fi acoperită cu praf de cretă.Îmi plac iluminatoarele foarte fine pentru că oferă o strălucire ce pare să vină din interior. Particulele strălucitoare foarte fine dau un luciu uniform. Rihanna m-a învățat o tehnică prin care să folosesc o pensulă pentru machiaj oblică cu iluminatorul Fenty Beauty Fairy Bomb și pe care să o frec pe piele. Cu cât presezi mai mult particulele strălucitoare pe piele, cu atât mai multă strălucire îi oferi pielii. Poți aplica deasupra pomeților, pe tâmple sau chiar pe arcadă. Aceste zone se intreconectează și nu știi exact de unde începe zona strălucitoare și unde se termină, iar rezultatul este o super strălucire în stil Rihanna", adaugă makeup artistul.





Nu folosi prea multe produse

"Dacă vrei o piele fotogenică, mai puțin este întotdeauna mai bine. Nu vrei să arăți de parcă ar fi suprapus o mulțime de produse de machiaj, pentru că în poze se observă rapid.Cu cât mai puțină pudră, cu atât mai bine. De obicei noi nu folosim pudra pentru a fixa machiajul, ci folosim o hârtie specială absorbantă care oferă un finish mat, dar fără să răpească în totalitate strălucirea naturală", recomandă specialista.





Măștile sunt cele mai bune prietene ale tenului tău

"Eu iubesc măștile faciale și este probabil pasul meu preferat în rutina de îngrijire a pielii. Dar înainte de a aplica masca, folosesc un scrub pentru a îndepărta celulele moarte de piele. După ce am curățat pielea, aplic o mască pentru purifierea tenului, care absoarbe orice urme de machiaj din pori și face apoi machiajul foarte fin. Apoi aplic o mască cu vitamina C, care face pielea să strălucească", declară makeup artistul Fenty Beauty.