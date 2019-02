Cum să tratezi celulita: ce funcționează și ce nu

Aproximativ 80 - 90 la sută dintre femei au celulită. Deși nu este o problemă care să afecteze sănătatea, ci una de ordin estetic, celulita este un subiect stresant pentru numeroase persoane. Specialiștii au clasificat celulita în funcție de severitate și au identificat patru grade, de la I la IV, gradul I însemnând ușoare denivelări ale pielii apărute atunci când mușchii sunt încordați.

În mod surprinzător, nu sunt cunoscute foarte multe detalii despre celulită. Iată ce se cunoaște până în prezent:

Nu este doar la nivelul pielii

În termeni simpli, celulita este reprezentată de aglomerări de grăsime care sunt prinse în benzile de țesut aflate sub piele, numite septuri conjunctive.

Femeile sunt mai afectate

Femeile de toate rasele fac celulită, în timp ce bărbții se confrunta foarte rar cu această problemă. Motivul este acela că septurile conjunctive sunt diferite la bărbați și femei. Bărbații au sub piele benzi conjunctive rezistente, dispuse încrucișat, care mențin eficient forma grăsimii. Femeile au benzi verticale subțiri, prin care grăsimea poate trece mai ușor.

Și femeile slabe au celulită

Atât femeile slabe, cât și cele grase fac celulită. Dar cu cât ai mai multă grăsime, cu atât denivelările vor fi mai vizibile. Chiar și femeile slabe au un strat de grăsime între mușchi și piele, ceea ce este suficient pentru ca celulita să fie vizibilă.

Nu poți scăpa complet de celulită dacă slăbești

Uneori celulita se estompează atunci când slăbești, dar alteori poate fi înrăutățită. Pielea se lasă atunci când slăbești, ceea ce poate face celulita mai proeminentă.

Celulita se moștenește

Genele sunt cele care determină modul în care corpul tău depozitează grăsimea și modul în care fibrele conjunctive reușeșc să o susțină.

Hormonii joacă un rol important

Dar nu se știe exact care este rolul lor în apariția celulitei. Pentru că celulita apare la pubertate, medicii sunt de părere că estrogenul ar putea fi implicat, deși acest lucru nu a fost încă dovedit.

Tratarea nu este ușoară

Liposucția, care a fost promovată drept un tratament eficient împotriva celulitei, agravează de cele mai multe ori problema. Îndepărtarea grăsimii prin liposucție poate lăsa pielea și mai denivelată.

Experții nu sunt încă siguri de ce apare celulita în zone specifice precum fese, pulpe, abdomen, brațe. Dermatologii consideră că circulația sanguină slabă în aceste zone ar putea fi responsabilă. Aceștia cred că vasele de sânge și capilarele care aduc nutrienți în aceste zone se deteriorează, pierzând lichid limfatic în interiorul celulelor de grăsime, care se măresc. Aceste celule se aglomerează între ele din cauza fluidului acumulat și se îndreaptă spre suprafața pielii, cauzând efectul de coajă de portocală. Dar această teorie nu este demonstrată încă.

În ceea ce privește tratarea celulitei, situația este la fel de ambiguă.

", declară medicul Neil Sadick, profesor de dermatologie la Universitatea de Medicină Cornell din New York, care a realizat cea mai mare parte a studiilor despre celulită disponibile în prezent.Acesta, împreună cu alți medici, resping ideea că celulita ar fi provocată de o circulație proastă, și sunt de părere că celulita este o problemă structurală a dermului, stratul pielii aflat sub epiderm, adică sub pielea pe care o vedem. Sub derm este un strat de grăsime, ținut pe loc de o barieră numită joncțiune dermală subcutanată.