De ce să folosești un ser cu vitamina B pentru ten. 7 beneficii

Serurile bogate în vitamine sunt folosite de tot mai multe femei datorită beneficiilor de necontestat pe care le au pentru piele.

Iată de ce ar trebui să folosești un ser cu vitamina B pentru ten:

Îmbunătățește sistemul de apărare al pielii

Reglează producția de sebum

Are un efect protector împotriva razelor UV

Reduce liniile fine și ridurile

Stimulează producția de acizi grași și ceramide

Previne apariția petelor pigmentare

Cum să aplici serul cu vitamina B

Vitaminele C, E sau A sunt integrate în formule de tip ser care sunt ușor absorbite în piele. Dacă ai auzit des de beneficiile vitaminelor C sau E pentru ten, trebuie să știi că și vitamina B este la fel de importantă pentru frumusețea și sănătatea tenului.Pielea conține un tip de celule numite celule Langerhans care au un rol important în protecția și repararea pielii. Dar activitatea acestor celule este afectată de expunerea la soare, însemnând că imunitatea pielii scade temporar și pielea nu se poate apăra la fel de eficient de bacterii și microbi. Vitamina B stimulează imunitatea și ajută astfel tenul să se apere de factorii nocivi.Stratul hidrolipidic are rolul de a menține pielea hidratată. Este format dintr-o peliculă subțire de sebum aflat la suprafața pielii. Atunci când te speli prea des pe față sau foloșești loțiuni care conțin săpun, uleiurile naturale sunt eliminate lăsând pielea uscată și lipsită de apărare în fața factorilor nocivi de mediu. De asemenea, acest lucru stimulează pielea să producă și mai mult sebum, rezultatul fiind un ten cu aspect gras, lucios. Un ser cu vitamina B te va ajuta să reglezi producția de sebum astfel încât tenul tău să fie sănătos și hidratat.Serurile cu vitamina B protejează pielea de efectele negative ale razelor UV. Acestea determină apariția radicalilor liberi la nivelul pielii care cauzează apoi degradarea celulară, îmbătrânirea prematură și apariția petelor pigmentare.Niacinamida sau vitamina B3 oferă protecție împotriva efectelor nocive ale razelor UV, contribuind la neutralizarea radicalilor liberi.Niacinamida este foarte eficientă în stimularea producției de colagen. Stimulează diferențierea celulară și asigură în acest fel sinteza și producția de colagen și elastină, cele două elemente care asigură elasticitatea și fermitatea pielii.Aceste două ingrediente cheie sunt esențiale pentru bariera naturală de protecție a pielii. Odată ce această barieră este îmbunătățită, pielea va reține mai bine apa în straturile sale și va respinge mai eficient factorii iritanți. Aplică o cremă hidratantă după ce ai folosit serul cu vitamina B pentru a amplifica aceste proprietăți.Odată cu înaintarea în vârstă sau din cauza expunerii excesive la soare, la suprafața pielii pot apărea pete pigmentare.Sunt produse de excesul de melanină și dau un aspect inestetic tenului. Serul cu vitamina B inhibă transferul de pigment și reduce astfel apariția petelor. De aceea ar trebui să incluzi vitamina B în tratamentul pentru depigmentarea tenului.La fel ca și alte seruri cu vitamine, serul cu vitamina B se aplică pe piele dimineața și/sau seara, fiind urmat de aplicarea unei creme hidratante. Aceasta ajută la o mai bună absorbție a substanțelor nutritive din serul pentru ten.