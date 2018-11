De ce este vitamina K importantă pentru frumusețea pielii

Când vine vorba de vitaminele necesare pentru îngrijirea pielii, două dintre ele se fac întotdeauna remarcate.

Vitamina A, din care este derivat retinolul și care are capacitatea de a stimula reînnoirea celulară, de a crește ptoducția de colagen și de a reduce liniile fine, acneea și petele pigmentare. Pe de altă parte este vitamina C, un antioxidant puternic care protejează de efectele nocive ale medilui asupra pielii, printre care se numără poluarea sau razele ultraviolete.





Un ritual excelent de îngrijire ar trebui să includă obligatoriu aceste două vitamine - vitamina C dimineața, iar vitamina A seara, sub forma retinolului. Dar nevoile pielii nu sunt chiar atât de simple, iar lista nutrienților și ingredientelor de care pielea ta are nevoie pentru a fi sănătoasă este destul de lungă. Printre elementele necesare unei pieli frumoase se numără și vitamina K. Nu este la fel de cunoscută precum A sau C, dar este la fel de importantă ca și acestea două, mai ales dacă te confrunți cu un ten cu probleme. Dar ce este vitamina K?





"Vitamina K formează, de fapt, un grup de compuși care se găsesc în numeroase alimente, precum verdețuri, ficat sau ouă", declară pentru Refinery29 dermatologul Michaella Bolder. "În urma cercetărilor, s-a descoperit că acest ingredient este la fel de important pentru piele precum vitaminele A, C și E, în special datorită proprietăților sale antiinflamatorii", declară Kirsti Shuba, cofondatoarea unui brand de comestice naturale.



Beneficiile vitaminei K pentru piele



Vitamina K este foarte importantă pentru vindecarea pielii. Atunci când este aplicată local, este folosită de obicei pentru vânătăi, umflături și este uneori aplicată pe tăieturi sau zgârieturi pentru a grăbi procesul de vindecare. ", declară dermatologul. "Aplicarea locală a vitaminei este benefică și în cazul unor afecțiuni ale pielii precum psoriazis sau eczeme", declară specialistul.





Studii recente au arătat că vitamina K joacă un rol major în inhibarea inflamării pielii, care apare în cazul acestor probleme și care se manifestă prin înroșire și umflare.





"De asemenea, vitamina K întărește bariera naturală a pielii, o face mai rezistentă și o ajută să rețină apa pentru mai mult timp", spune dermatologul, care susține că includerea vitaminei K în ritualul de îngrijire a pielii este o alegere excelentă pentru lunile de iarnă, când pielea este mai uscată.





Tot mai multe branduri lansează produse de îngrijire pentru piele care conțin vitamina K alături de ingrediente deja consacrate, așa cum sunt vitamina A, E sau C.Astfel, poți include o gamă largă nutrienți esențiali pentru piele în ritualul tău zilnic de îngrijire a pielii.





Cercetările au mai arătat că vitamina K poate estompa capilarele de sânge sparte de sub piele, motiv pentru care este inclusă adesea în cremele pentru ochi. Poate hidrata zona sensibilă a ochilor și are în același timp un efect benefic în tratarea cearcănelor. Specialiștii nu știu încă dacă vitamina K poate penetra pielea în profunzime astfel încât să șteargă complet cearcănele.