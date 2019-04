Cum poate trata și îndepărta cicatricile vitamina E

Există creme, uleiuri și remedii care pretind că împiedică formarea cicatricilor și minimizează vizibilitatea cicatricilor existente.

Oamenii încearcă de obicei să prevină sau să amelioreze cicatricile hipertrofice. Acestea sunt roșii și pot fi dureroase sau pot provoca o flexbilitate redusă în zona afectată. Cicatricile hipertrofice sunt diminuate de obicei de-a lungul timpului. Până în prezent, un remediu care poate elimina cicatricile lipsește. Iată însă ce efect poate avea vitamina E asupra cicatricilor!





Ce efect are vitamina E asupra cicatricilor?





Vitamina E sau tocoferolul este un antioxidant solubil în grăsimi. Se găsește sub formă de capsule sau lichid la farmacie, magazine alimentare, magazine online. Uleiul este de obicei aplicat pe zona afectată. Vitamina E poate pătrunde în piele și poate reduce formarea radicalilor liberi, care interferează cu vindecarea. Vitamina E influențează, de asemenea, producția de colagen, o proteină structurală, parțial responsabilă pentru rezistența și elasticitatea pielii. Deși mulți oameni aplică ulei de vitamina E pe pielea lor pentru a minimiza sau preveni cicatricile, există foarte puține dovezi care arată că acesta ajută la reducerea cicatricilor la nivelul rănilor. Un studiu publicat în Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery în 2011 sugerează că aplicarea de două ori pe zi a vitaminei E nu a avut un efect semnificativ asupra apariției cicatricilor. Participanții la studiu au început să aplice vitamina E la două săptămâni după operație și au continuat de două ori pe zi, timp de șase săptămâni.





Un alt studiu a examinat utilizarea vitaminei E în perioada postoperatorie după o intervenție chirurgicală reconstructivă pentru persoanele care au suferit de arsuri. Participanții la studiu au folosit fie un steroid local, vitamina E local sau o cremă. Nu a existat niciun efect de la cele trei variante.





O critică adusă acestor studii constă în faptul că a fost folosită prea puțină vitamina E.De asemenea, aplicarea unei substanțe pe o rană prea curând poate împiedica vindecarea corectă. În plus față de riscul apariției dermatitei de contact, vitamina E aplicată local poate determina, de asemenea, o reacție cutanată numită reacție generalizată a eritemului multiform.





Alte remedii pentru cicatrici





1. Extract de ceapă





Ceapa este un ingredient regăsit uneori în gelurile și cremele pentru cicatrici. Extractul de ceapă are proprietăți antiinflamatorii, antibacteriene și reglează formarea colagenului. Au existat însă trei studii clinice majore în Statele Unite și niciunul nu a constatat că ar exista vreo diferență la nivelul roșeții sau mâncărimilor după o lună de folosit gelul cu extract de ceapă de 3 ori pe zi.





Un alt studiu a evaluat 97 de persoane cu cicatrici noi sau vechi care au folosit un gel cu extract de ceapă sau un gel placebo. După două luni, nu a existat nicio diferență în dimensiunea cicatricilor, aspectul vizibil, roșeața.





2.





Mierea este folosită de secole ca un pansament pentru arsuri și răni. În 2006, o revizuire a 22 de studii clinice care implică mai mult de 2.000 de persoane a constatat că mierea are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii și ar putea stimula creșterea țesuturilor noi. Multe dintre studiile efectuate la Universitatea din Waikato din Noua Zeelandă au folosit un tip de miere numit miere manuka. Deși mierea este mai promițătoare ca un pansament pentru rănile provocate de ulcere și arsuri ale pielii, nu există suficiente dovezi care să sugereze că poate ajuta în cazul cicatricilor hipertrofice.





Alte remedii folosite adesea pentru cicatrici, dar din nou fără dovezi, sunt aloe vera, vitamina C și zinc. Dacă vrei să folosești orice tip de medicament alternativ pentru cicatrici, asigură-te că stai de vorbă mai întâi cu medicul tău.