8 trucuri simple ca să te trezești mai frumoasă în fiecare dimineață

Te-ai întrebat vreodată de ce se numește "somnul de frumusețe", dacă atunci când te trezești nu ești tocmai încântată de felul în care arăți?

Curăță tenul înainte de culcare

Aplică ingrediente benefice

Dormi pe spate

Folosește o față de pernă din mătase sau satin

Aplică balsam leave-in pe păr

Instalează un umidificator în dormitor

Spală fața de pernă frecvent

Dormi suficient

Părul răvășit, ochii umflați, cearcănele și tenul cu aspect încărcat și obosit sunt numai câteva dintre problemele cu care cele mai multe femei se confruntă dimineața. Din fericire, poți schimba radical această situație, astfel încât să arăți impecabil în fiecare dimineață. Tot ce trebuie să faci este să schimbi câteva obiceiuri simple de îngrijire. Iată ce să încerci:Pe timpul nopții, pielea intră într-un proces de "reparare", încercând să remedieze stresul la care este supusă de-a lungul zilei. Celulele îmbătrânite sunt eliminate și sunt create altele noi, care le înlocuiesc. Înainte de culcare, ai grijă să-ți cureți corect tenul de machiaj, sebum, murdărie și bacterii care se pot acumula de-a lungul zilei pe piele. În acest fel îți vei pregăti pielea pentru regenerarea care are loc pe timp de noapte. De asemenea, aplică produse special concepute pentru a hrăni și hidrata pielea peste noapte. Curăță, exfoliază, tonifică și aplică un ser de hidratare în fiecare seară.Acidul glicolic, retinolul și peptidele sunt unele dintre ingredientele care stimulează producția de colagen. Extractele din ceai, azulenă sau mușețel au efect antiinflmator și sunt ideale pentru a fi folosite pe timpul nopții. Alege creme sau seruri de noapte care conțin astfel de ingrediente.Cea mai bună poziție de somn este pe spate, pentru că fața nu îți va atinge perna și pielea nu va forma pliuri. De asemenea, este recomandat să dormi pe o pernă înaltă pentru că în acest fel este stimulat drenajul la nivelul feței și este redusă formarea pungilor inestetice de sub ochi.Mătasea, spre deosebire de bumbac, nu absoarbe apa de la suprafața tenului pe timpul nopții, ceea ce îți menține pielea frumoasă și hidratată.De asemenea, are o suprafață aluneacoasă, prevenind frecarea pielii, apariția ridurilor sau degradarea părului prin frecare.Părul tău este uscat, deteriorat și lipsit de strălucire? Seara, înainte de culcare, umezește foarte puțin părul folosind un pulverizator cu apă, aplică balsam leave-in pe lungime și vârfuri, apoi srânge părul într-un coc și dormi cu el strâns. Dimineața părul tău va fi perfect hidratat, mătăsos și strălucitor, iar tu vei avea bucle discrete. În acest fel îl hrănești pe timpul nopții și îl protejezi în același timp de degradarea prin frecarea de pernă.Umidificatorul este o investiție excelentă, în special pe timpul iernii, când aerul din interior poate fi foarte uscat din cauza sistemelor de încălzire. Pielea și părul devin urcate atunci când umiditatea din încăpere este scăzută. Pornește umidificatorul pe timpul nopții, iar pielea ta va arăta mult mai bine dimineața.Pe timpul nopții transpirăm destul de mult, astfel că așternuturile și fața de pernă absorb umezeala.Fața de pernă "colectează" o mulțime de impurități pe timpul nopții, de la celule moarte de piele, praf, transpirație, devenind un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor și microorganismelor periculoase pentru ten. Dacă nu schimbi suficient de des fața de pernă, te poți confrunta cu apariția coșurilor.Toate trucurile de mai sus pentru îngrijirea tenului nu vor funcționa dacă nu dormi suficient. Lipsa orelor adecvate de somn îți face pielea să pară obosită, palidă și lipsită de strălucire, pentru că circulația sanguină este afectată. De asemenea, somnul insuficient crește nivelul de stres, care la rândul său agravează unele probleme ale pielii precum acnee, eczeme sau psoriazis.