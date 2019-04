Ce să faci dacă soţul îţi refuză avansurile sexuale?

Încerci să îl săruţi, dar el nu îţi răspunde? Dacă se întâmplă o singură dată, atunci te poţi gândi că este obosit.

Poate relaţia să reziste aşa?

Dar când acest lucru se întâmplă de nenumărate ori, lipsa răspunsului, răspunsurile nedorite sau lipsa de entuziasm te fac să ajungi la concluzia că eşti blocată într-un mariaj lipsit de intimitate.- singurătate- ruşine- iubitul tău te găseşte neatrăgătoare- nu te vrea- nu are nevoie de tine.Poate că îţi doreşti să discutaţi despre asta, dar cum poţi să faci acest lucru cu cineva care este atât de distant emoţional de tine şi te respinge în mod constant? Toate astea te fac să ai gânduri care dor, te vei gândi la momentele în care nu te-a sărutat de la revedere, nu ţi-a spus că te iubeşte, nu te-a luat de mână în public sau nu ţi-a acordat atenţie atunci când aveai nevoie de el.Începi să strângi toate dovezile pentru a demonstra că nu te iubeşte. Sau, mai rău, ai strâns toate dovezile pentru a arăta că nu eşti vrednică de iubire.- eşti dezgustătoare- te-ai îngrăşat- nu ai câştigat prea mulţi bani în acest an- nu stai suficient de mult timp acasă- nu i-ai oferit afecţiunea de care are nevoieAcum, vrei să îţi ataci şi răneşti partenerul pentru tot răul pe care ţi l-a provocat prin respingerea lui. Dacă acest subiect nu este tratat corespunzător, vor apărea confruntări vicioase sau se va instala tăcerea între voi. Certurile vor fi deghizate ţi vor părea că sunt despre alte lucruri. Vei alege să te cerţi pentru că nu spală bine vasele după ce mănâncă sau că nu face curăţenie după el.Aceste argumente şi atacuri sunt pentru a-l răni cum a făcut-o şi el.Nu, nu va rezista. Singura modalitate de a-ţi salva căsnicia este să vorbeşti şi să comunici deschis cu soţul tău. Dacă nu discutaţi despre lipsa de sex, vor apărea în mintea ta interpretări ambigue, care vor duce la certuri cu potenţial distrugător pentru relaţie şi familie. Obiectivul de a afla cum să porţi o conversaţie despre lipsa de sex din cuplu este să încerci să determini ce se întâmplă cu adevărat în comunicarea cu partenerul. În cea mai mare parte din cazuri, aceste probleme pot fi rezolvate, deoarece lipsa de sex este un simptom al unui lucru mai profund, care este greşit în relaţie.Dacă investeşti timp în ceea crezi că este o relaţie pierdută, există paşi pe care îi poţi face spre această conversaţie dureroasă.Cu toate acestea, este important să eviţi să spui că te simţi sexual respinsă, să îţi acuzi partenerul de infidelitate sau să explodezi nervos. Acestea nu sunt modalităţile adecvate de a obţine ceea ce vrei şi ceea ce e mai bine pentru relaţie.Dacă iubitul tău iniţiază sexul, dar nu eşti în starea de spirit necesară din cauza a milioane de lucruri care te-au epuizat în acea zi, vorbeşte deschis cu acesta şi vezi ce crede el despre noţiunea de a fi respins. Sau, spune-i că te doare capul, că eşti obosită, că trebuie să te trezeşti devreme şi trebuie să vă culcaţi cu promisiunea că mâine vă veţi ocupa de asta.