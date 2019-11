BIP! Bărbatul Intermitent Persistent sau cum își pierd timpul femeile care-și doresc o relație

BIP! pentru a vă atrage atenția asupra acestui gen de bărbat, care are în comun cu un BEEP de telefon intermitența, dar și pentru a vă semnaliza cum își pierd timpul femeile interceptând greșit acest semnal.

Mai pe larg despre B.I.P. – Bărbatul Intermitent Persistent

Cum îl recunoști?

B.I.P. nu este un bărbat aparte și nici unul special. Nu prea este cazul să te intereseze pe tine să îi faci fișa psihologică sau să încerci să îl salvezi de la ceea ce el nu dorește să fie salvat. Ce trebuie tu să reții este că Bărbatul Intermitent Persistent este o pierdere de timp, iar timpul ăsta pierdut nu o să ți-l dea nimeni înapoi.



Intermitent – B.I.P. are un buton de on și unul de off. Le va folosi pe amândouă. Va apărea în viața ta atunci când are nevoie de validare emoțională și va dispărea din viața ta atunci când vei avea tu nevoie de el. Fără excepții. Tu poți să încerci să îi găsești scuze spunându-ți că este ocupat, că nu este hotărât, că încă suferă după fosta iubită, că este obișnuit să fie independent sau că are nevoie de timp să se adapteze unei relații, dar realitatea este că el nu are nevoie de tine așa cum ai tu nevoie de el.



Îndrăgostit de tine? În niciun caz. Cel puțin, nu așa cum îți dorești. Ce-ar fi să începi să vezi adevărul? Poate părea un adevăr crud în prima fază, dar nu crezi că este mult mai crud să te pui pe tine în postura de a aștepta sau de a trage de o relație pe care celălalt nu o dorește? Ce se va întâmpla dacă îi accepți comportamentul? Va deveni normalitatea voastră! Atunci... de ce s-ar schimba?! Oamenii se schimbă doar forțați de împrejurări, și în niciun caz dacă le este confortabil.

Persistent – da, știu, îți vei spune că totuși el are nevoie de tine, căci, uită-te, după „x” timp el încă te caută. Să fim serioși acum. Nu te caută pe tine. Caută ceva de la tine. Odată primit, pleacă mai departe. Dacă ești total sinceră cu tine, persistența asta este minima posibilă, adică îți va da exact atât de puțin cât să te țină în joc, și nimic mai mult. Da, te va suna sau îți va trimite mesaje, dar acestea vor fi mereu relaxate sau jucăușe, iar asta este ceea ce are el mai bun de oferit! Potențialul lui este 0 pentru o relație.

Un soi de concluzie



BIP este toxic pentru tine. Nu este un bărbat toxic, în general. Este pentru tine, pentru că îl lași să-ți afecteze viața și te ține pe loc atunci când tu ar trebui să fii deschisă întâlnirilor cu alți bărbați care chiar au potențialul de a-ți oferi ceea ce îți dorești.

Autor: Natașa Alina Culea

Cine sunt? Uneori mi se pare că știu, dar viața mă învață că nicicând nu vei ști totul despre tine și că fiecare zi este o nouă șansă să fii mai bun decât ai fost ieri.