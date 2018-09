5 moduri simple prin care îl faci să-şi deschidă sufletul în faţa ta

Nu este nimic mai important într-o relaţie decât să simţi că partenerul tău te cunoaşte şi te înţelege profund.

Cum să-l faci să se deschidă fără să se sperie?

Dar, deschiderea emoţională nu e întotdeauna un lucru uşor. Să îţi arăţi vulnerabilităţile înseamnă să împărtăşeşti lucruri cu care nu te simţi confortabil, deci nu are cum să fie simplu. Recompensele pe care le poate aduce merită mai mult decât un disconfort temporar acum. Nu e uşor întotdeauna ca bărbaţii să se deschidă emoţional în relaţii. Foarte des, acest lucru nu are nimic de-a face cu tine, ci cu modul în care sunt percepuţi bărbaţii în societate. Bărbaţii ar trebui să fie tari şi puternici, ceea ce înseamnă să îşi ţină sentimentele lor cât mai adânc asculte în suflet. Când intră într-o relaţie, deschiderea poate fi aproape imposibilă. Nu poţi forţa pe cineva să-şi pună sufletul pe tavă, dar nu poţi avea nici o relaţie cu cineva care nu este dispus să rişte să devină vulnerabil.Să vorbeşti despre propriile sentimente nu e un lucru care vine în mod natural pentru toată lumea. Aşadar, creează un precedent. Lasă-l să ştie într-un limbaj clar şi simplu ce apreciezi la relaţia voastră. Nu tebuie să fie ceva grandios, de fapt, fă o obicei din asta. Când voi doi gătiţi în tandem în bucătărie, spune-i cât de grozav ţi se pare acest lucru. Îi dai astfel un exemplu, făcându-l nu doar să-şi dea seama că e bine să spui ce gândeşti şi simţi, ci că te şi simţi bine dacă faci asta.Este tentat să gândeşti pe termen lung atunci când eşti implicat într-o relaţie care merge bine. De ce nu? Viitorul poate suna bine atunci când găseşti persoana căruia vrei să-i împărtăşeşti aceste lucruri. Dar pentru el, ar putea fi copleşitor. În loc să îl copleşeşti cu întrebări de genul "Vei vrea vreodată să te căsătoreşti?" sau "Vrei să ai copii?", mai bine i-ai spune cum vezi tu relaţia voastră în viitor."Sunt atât de încrezătoare că relaţia noastră va evolua", sună mult mai bine şi e mult mai uşor de digerat decât "Toate prietenele mele se căsătoresc, tu când ai de gând să mă ceri?". Împărtăşirea speranţelor cu privire la relaţia voastră fără a pune presiune pe el îl va asigura că nu ai aşteptări ca el să facă acelaşi lucru, dar dacă va vrea să se deschidă, vei fi fericită să afli ceea ce are de spus.Când eşti implicată într-o relaţie cu cineva care întâmpină dificultăţi în a se deschide emoţional, poate fi greu să spui de ce anume îţi este frică. Eşti tentată să ascunzi acest lucru de teamă că partenerul tău nu va putea să le gestioneze. Spunându-i delicat care sunt temerile tale înainte ca acestea să se transforme într-o ceartă, vei stabili din nou un precedent. Poţi să vorbeşti despre problemele din relaţia voastră fără să fie sfârşitul relaţiei.Dacă eşti la fel de deschisă cu lucrurile rele ca şi cu cele bune, îl vei face să simtă în siguranţă.Siguranţa într-o relaţie înseamnă că ştii că orice ceartă pe care o aveţi nu va fi ultima conversaţie pe care o purtaţi voi doi. Vorbeşte despre relaţia ta regulat. În felul acesta, nu se va teme de acele discuţii mari. Când te simţi stresată sau rănită, spune-i acest lucru pentru că astfel el va putea separa sentimentele tale de sentimentele tale pentru el. Spune întotdeauna ce te deranjează, deoarece, în acest mod, nu creezi un mediu tensionat.O relaţie este un acord între două persoane. Este un act de echilibrare şi este un parteneriat care poate fi greu. Dar când funcţioneză, e cel mai bun lucru care există. Lasă-l să ştie de la început că eşti acolo să-l echilibrezi şi să-l sprini şi că, la rândul tău, te aştepţi la acelaşi lucru din partea lui.