Vedete care au vorbit deschis despre problemele lor de sănătate

Gigi Hadid suferă de tiroidită Hashimoto

Vedeta în vârstă de 21 de ani a dezvăluit anul trecut că se confruntă cu dereglări ale glandei tiroide. "Metabolismul meu s-a schimbat ca un nebun în acest an. Am boala Hashimoto. Este o boala a tiroidei. Am doi ani de când iau medicamente pentru tiroidă, deoarece nu am vrut să se modifice greutatea prea mult. Vreau doar să am mușchii la locul potrivit și dacă fundul meu poate obține un pic de creștere, atunci asta e bine", a decalarat vedeta pentru revista Elle.



Tiroidita Hashimoto este o boală autoimună caracterizată printr-o agresare a organismului de către propriul său sistem imunitar. Este una dintre cele mai frecvente cauze de guşă (creştere în volum al glandei tiroide) şi de hipotiroidism mai ales la femei.