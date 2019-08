300 de dansatori au exersat în Time Square după ce Prințul George a fost ridiculizat pentru că face balet

Pe străzile din Time Square din New York s-au strâns la începutul săptămânii peste 300 de dansatori pentru a lua împreună o lecție de balet.

Evenimentul de tip flash dance mob a fost organizat ca o formă de protest după ce realizatoarea emisiunii matinale Good Morning America a râs de faptul că Prințul George ia lecții de balet.





Reacția prezentatoarei Lara Spencer și comentariile sale ironice au șocat și enervat comunitatea dansatorilor. Foarte mulți dansatori și companii de dans din lume și-au exprimat indignarea și dezamăgirea pe Istagram. Aceștia consideră că remarcile răutăcioase ale prezentatoarei pot fi numite fără ezitare bullying și nu fac altceva decât să întărească stereotipurile de gen.





"Am fost îngrozit de gândul că băiețeii aud cum râde de ei", a declarat pentru The New York Times coregraful Travis Wall, deținător al unui premiu Emmy.





Deși tentativa sa inițială de a-și cere scuze pe Instagram nu a fost acceptată de numeroși dansatori și coreografi, Spencer și-a petrecut următoarele zile discutând în emisiunea sa cu diverși dansatori profesioniști despre ce ar putea face pentru a remedia problema. Prezentatoarea TV a realizat ulterior interviuri cu doi balerini de top despre criticile la care sunt supuși adesea bărbații care aleg o carieră în balet.





Mă simt plin de iubire după lecția de balet pe care am susținut-o în Time Square în această dimineață", a scris dansatorul Robbie Fairchild pe contul său Instagram. Cred că am reușit să direcționăm acest moment dureros către o conversație grozavă care celebrează dansul și îi apără pe băieții care sunt hărțuiți pentru că au ales acest drum. Lara a fost emoționată, în lacrimi și plină de remușcări. Și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze pentru remarcile sale, iar eu o iert și îi mulțumesc că face tot ce poate pentru a îndrepta răul făcut", a declarat Fairchild, unul dintre cei mai apreciați dansatori din Statele Unite.





Am greșit. ", a declarat prezentatoarea TV Lara Spencer.