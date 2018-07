Video. Beyonce a rămas blocată pe o scenă suspendată în timpul unui concert

Cântăreața americană a susținut duminică, 1 iulie, un concert în Varșovia, capitala Poloniei. În timpul show-ului, Beyonce a urcat pe o scenă de tip lift, care trebuia să o coboare în siguranță la sol. Dar scena suspendată s-a defectat, astfel că vedeta a rămas blocată la înălțime minute în șir.

Momentul, care a avut loc spre finalul show-ului, a fost filmat de fanii prezenți la concert, care au postat apoi înregistrările pe rețelele de socializare.

Pentru a o aduce pe Beyonce în siguranță la sol, organizatorii au folosit o scară. Dar vedeta nu părea deloc încântată să coboare pe scara de urgență, iar persoanele care i-au sărit în ajutor s-au străduit minute în șir să o convingă că soluția salvatoare este sigură.

Purtând un costum de scenă foarte sexy, de tip body, asortat cu cizme cu toc, Beyonce a coborând în cele din urmă pe scară, în aplauzele fanilor săi.

The floating stage had a malfunction and got stuck at the end of the show so Beyoncé had to use an emergency ladder in order to leave. #OTRII #Warsawhttps://t.co/0SZOq3BsLe pic.twitter.com/StBMX8xxN4