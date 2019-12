Ce beneficii are un consum zilnic de pomelo?

Dacă până acum ai trecut pe lângă fructele de pomelo fără să le acorzi atenție este cazul să le testezi cât mai curând. Au un gust deosebit, iar principalele beneficii ale unui consum zilnic de pomelo ar putea transforma acest fruct în gustarea ta favorită sau într-o alternativă eficientă pentru desert.

Pomelo face parte din categoria citricelor și are o aromă specială, care te va convinge să-l guști din ce în ce mai des. Pe lista de beneficii ale unui consum frecvent de pomelo se numără creșterea imunității, stimularea digestiei, reducerea tensiunii arteriale și prevenirea ridurilor. Pomelo este înrudit cu grepfrutul, iar denumirea lui științifică este Citrus maxima pentru că are cea mai mare dimensiune dintre citrice. Este originar din Asia de sud-est și încă nu este popular în foarte multe zone ale lumii pentru că durează 8 ani pentru a se obține un fruct. Gustul pomelo este plăcut și are o consistență asemănătoare cu a grepfrutului, însă fără aroma amară de la final.

Coaja de pomelo va fi verde deschis sau galbenă, iar pulpa fructului poate fi albă, roz sau roșie în funcție de specie. Este utilizat de multe secole în cadrul medicinei tradiționale din Asia, un consum frecvent de pomelo având beneficii importante pentru frumusețe și sănătate. Este o sursă foarte bună de vitamina C, potasiu, fibre, vitamina B6 și magneziu. De îndată ce-l vei gusta vei vedea că nu este deloc greu să-l incluzi în meniul tău obișnuit, iar efectele utile te vor convinge că este secretul pielii sănătoase, al rezistenței în fața virușilor și al unui păr frumos, cu mult volum.



Iată ce beneficii îți aduce un consum zilnic de pomelo:



1. Creșterea imunității

Fiecare pomelo conține aproximativ 600% din necesarul zilnic de vitamina C, fiind folosit in Asia pentru a stimula funcțiile sistemului imunitar. Vitamina C acționează ca un antioxidant pentru a accelera activitatea globulelor albe și a neutraliza radicalii liberi. O porție de pomelo luptă eficient împotriva infecțiilor care provoacă gripa, răceala, tusea, febra și simptomele acute ale contaminării cu viruși, bacterii sau microbi.



2. Stimularea digestiei

Un pomelo îți va oferi 25% din necesarul zilnic de fibre, fiind folositor pentru a preveni constipația sau diareea.Acest fruct asigură eliminarea toxinelor din organism la momentul potrivit și stimulează producția de acid gastric pentru a se prelucra optim proteinele complexe, care sunt greu de digerat.



3. Reglarea tensiunii arteriale

Dacă mănânci în fiecare zi pomelo vei obține aproximativ 37% din doza necesară de potasiu. Acest mineral este un vasodilatator, ceea ce înseamnă că reduce presiunea de la nivelul vaselor de sânge, stimulează circulația normală a sângelui și favorizează transportul oxigenului spre fiecare organ. Astfel, previne puseurile de tensiune, atacul de cord, accidentul vascular cerebral și ateroscleroza.



4. Accelerarea procesului de slăbire

Fructul de pomelo conține o enzimă care favorizează reconturarea corpului, care se regăsește în foarte puține alimente. Dacă vrei să elimini mai rapid kilogramele în plus nu ezita să savurezi pomelo dimineața, înainte de micul dejun sau după-amiaza, în loc de dulciuri ori chips-uri.



5.

Datorită cantității ridicate de antioxidanți pe care o conține pomelo elimină radicalii liberi care pot degrada pielea. În acest mod previne apariția petelor pigmentare, a liniilor de expresie, a semnelor de oboseală sau a ridurilor. Menține conturul feței ferm și combate efectele negative ale trecerii la menopauză manifestate la nivelul tenului.



6. Menținerea densității osoase

Potasiul este esențial și pentru prevenirea osteoporozei. Un consum frecvent de alimente bogate în potasiu previne fracturile și face oasele mai puternice. Pomelo este gustarea ideală pentru femeile care au trecut la menopauză sau pentru persoanele de vârsta a treia.



7. Îngrijirea de excepție a părului

Pomelo conține vitamina B1 și zinc, o combinație ideală pentru combaterea mătreții și a tendinței de rupere a firelor de păr. Consumă-l cât mai des pentru a avea din nou un păr strălucitor, ușor de aranjat și mătăsos.