Moduri ciudate în care muzica influențează ce se întâmplă în natură

Dar se pare că nu doar oamenii se bucură de muzică. Studiile au descoperit moduri ciudate și minunate în care muzica are un efect asupra speciilor de toate mărimile. Iată cum influențează muzica natura!

Șase luni mai târziu, roții de brânză căreia i s-a pus hip hop (A Tribe Called Quest - Jazz (We've Got)) a avut o aromă mult mai puternică decât celelalte roți de brânză care au fost expuse la rock, techno, muzică clasică.

Agricultorii inteligenți au realizat de mult beneficiile muzicii când vine vorba de mulsul vacilor, dar mulți credeau că este vorba mai mult despre întreruprea monotoniei mulsului decât orice atribute ale bovinelor. Cu toate acestea, în 2001 cercetările au sugerat că vacile pot răspunde la anumite tipuri de muzică. Un studiu de la Universitatea din Leicester a constatat că vacilor cărora li s-a pus o selecție de piese, cum ar fi REM - Everybody Hurts și Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water, au avut o creștere a producției de lapte cu aproximativ 3%.Beneficiile au dispărut odată ce muzica a avut instrumentale mai rapide.

Având în vedere că împărtășim atât de mult din ADN-ul nostru cu maimuțele, ai crede că acestea ar fi printre animalele cele mai susceptibile de a împărtăși dragostea oamenilor pentru muzică. Dar nu este cazul. În experimentele efectuate în 2009 și raportate în Biology Letters , maimuțele tamarin au părut indiferent la majoritatea muzicii pentru oameni. Au fost incluse melodii de la Tool și Nine Inch Nails. Dar când aceste melodii au fost înlocuite cu melodii în care au existat strigăte de tamarin în loc de voce umană, lucrurile s-au schimbat. Maimuțele au fost mai relaxate. Există totuși și o excepție. Maimuțele au fost mai mulțumite și atunci când li s-a pus Metallica - Of Wolf and Man.