Cum să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei și să-l folosești pentru decor

De Sfântul Andrei, tradiția spune că fiecare membru al familiei trebuie să pună grâu la încolțit în câte un vas.

Exista credinta ca asa cum va creste graul pana la Anul Nou, asa va fi anul urmator pentru persoana care l-a plantat. Iti aratam cum sa pui grau la incoltit de Sfantul Andrei in mod creativ, pentru a il folosi apoi pentru decorarea casei.De Sfantul Andrei, traditia spune ca fiecare membru al familiei trebuie sa puna grau la incoltit in cate un vas. Exista credinta ca asa cum va creste graul pana la Anul Nou, asa va fi anul urmator pentru persoana care l-a plantat.Iti aratam cum sa pui grau la incoltit de Sfantul Andrei in mod creativ, pentru a il folosi apoi pentru decorarea casei.In seara de Sf. Andrei, spala semintele pe care vrei sa le plantezi si lasa-le intr-un vas plin cu apa peste noapte.– un ghiveci din ceramica, o galetusa metalica, un bol frumos sau un vas de sticla. Daca nu are gauri de scurgere, este bine sa pui pe fund un pat de pietricele pentru drenaj.