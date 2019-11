Curățarea gecii de iarnă poate fi dificilă, dacă materialul din care este realizată este pretențios, motiv pentru care majoritatea dintre noi optăm să ducem gecile de iarnă și paltoanele la curățătorie.

Cum sa iti speli geaca de iarna

Insa exista cateva trucuri care te ajuta sa speli geaca de iarna, fara sa o deteriorezi. Citesti in continuare pentru a afla cum sa iti speli geaca de iarna.Primul lucru pe care trebuie sa il faci, inainte sa bagi geaca de iarna in masina de spalat, este sa te asiguri ca ai inchis toate fermoarele si toti nasturii. In cazul in care geaca are blana sau alte accesorii atasate, in special pe dinauntru, indeparteaza-le pe toate (pe cat posibil), intoarce geaca pe dos si bag-o in cuva masinii de spalat.