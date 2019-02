Ce plante să alegi pentru fiecare cameră

Plantele de interior au capacitatea de a-ți face locuința mai frumoasă, dar în același timp probabil ți se pare foarte dificil să alegi speciile care arată cel mai bine și care rezistă în timp, fără să necesite o îngrijire elaborată.

Plante pentru living

Plante pentru dormitor

Dar secretul este să pui plantele pe care le cumperi pentru casa ta în camerele și locurile în care se potrivesc cel mai bine. Astfel te asiguri că au condițiile necesare pentru a se dezvolta frumos și a arăta impecabil mult timp. Toate plantele sunt "fericite" atunci când se află într-un mediu care are condiții cât mai apropiate de cele ale habitatului lor natural.Iată plantele care se potrivesc cel mai bine în fiecare cameră, potrivit specialistului Merje Shaw, citat de redonline.comLivingul este camera în care ne petrecem cel mai mult timp și este și camera în care avem cel mai mult spațiu. Dacă locuiești la bloc și camerele tale sunt mici, este de preferat să alegi plante care nu ocupă prea mult loc pe podea. Având în vedere că livingul este de obicei luminos, plantele care cresc înalte sunt cea mai bună variantă. Nu ocupă mult loc pe podea și pot deveni în timp piese statement prin dimensiunea lor.este o opțiune ideală în acest caz pentru că este o plantă care crește înaltă și nu are nevoie de o îngrijire deosebită., cunoscută și ca planta umbrelă, este o altă variantă bună, dar trebui să știi că poate deveni foarte mare dacă nu o tunzi cu regularitate.O altă plantă care poate crește masiv, devenind o plantă statement în livingul tău este, numită Philodendron cu frunza ruptă.În prezent, au devenit foarte populare plantele curgătoare, o idee bună dacă ai polițe sau rafturi pe care să le așezi. O plantă foarte interesantă este(Ceropegia woodii), care nu necesită foarte multă lumină și are capacitatea de a crește din tavan și până în podea!Există și o variantă de Monstera agățătoare care a cucerit deja Instagramul. Se numeșteși are frunzele găurite.



În dormitor ai nevoie de plante care purifică aerul și eliberează mult oxigen. Potrivit unui studiu NASA, există zece plante care sunt perfecte pentru dormitor.



Dar în afara acestora, mai poți încerca Limba soacrei (Sansevieria trifasciata), care eliberează mult oxigen pe timpul nopții, atunci când avem cea mai mare nevoie.

Plante pentru baie

Plante pentru bucătărie

Plante pentru hol

Aceste plante există în numeroase forme și stiluri, astfel încât le poți combina ca să obții un decor interesant în dormitor.este o altă plantă care are capacitatea de a purfia aerul și este o alegere bună pentru începători. Este ușor de îngrijit și te avertizează când are nevoie de apă prin lăsarea frunzelor, care își revin imediat după ce le uzi.Dacă dormitorul tău este luminos,este o opțiune excelentă. Purifică eficient aerul, iar gelul din frunzele sale poate fi folosit pentru îngrijirea pielii.Băile sunt de obicei întunecate, dar acest lucru poate fi tolerat de unele plante. Dacă ai puțină lumină, dar nu soare direct, ai câteva opțiuni interesante la îndemână, sub forma plantelor care iubesc umiditatea.rezistă la semiumbră și preferă aerul cu umiditate ridicată.La fel ca ea,, care face parte din aceeași familie, tolerează bine aceleași condiții.Dacă baia ta are foarte puțină lumină atunci poți opta pentru(Nephrolepis exaltata), care preferă umiditatea și nu are nevoie de prea multă lumină.Pentru bucătăriile cu pervaz la fereastră,sunt variantele perfecte.Suportă foarte bine căldura și razele directe ale soarelui.Cactușii trebuie udați foarte rar și chiar îi poți lăsa neudați din septembrie până în martie. Atunci când uzi plante suculente, trebuie să te asiguri ca se scurge din pământ, de aceea le-ai putea așeza în apropierea chiuvetei.Holurile sunt de obicei zone cu umiditate a aerului scăzută. Planta numită(Aspidistra elatior) este una dintre cele mai bune variante în acest caz. Tolerează aerul uscat și nu o deranjează să fie prăfuită.Și(Chamaedorea elegans) este o alegere bună, fiind una dintre cele mai iubite și răspândite plante de interior din lume.