Animalele de jucărie care par vii. Sunt creația unei mame care exersează de trei ani

O mămica a început să facă jucării din lână pentru cei doi copii ai săi. Dacă la început jucăriile realizate de ea erau mediocre, așa cum este și firesc pentru un începător, după trei ani de exersat, creațiile sale arată uimitor.

Animăluțele din lână sunt realizate cu atât de multă atenție la detalii încât par vii.





"Povestea mea începe acum trei ani când, ca mamă a doi copii, am observat niște jucării minunate realizate dintr-un material pe care nu-l știam. Am agflat apoi că sunt făcute din lână. Am devenit interesată de această tehnică și am decis să încerc și eu. Prima mea jucărie nu era deloc frumoasă, ci mai mult amuzantă. Dar mi-a plcăut atât de mult procesul încât am tot încercat. Am croșetat în timpul liber, chiar și noaptea și am devenit tot mai bună cu fiecare jucărie pe o făceam", a declarat femeia pe Bored Panda.





Ceea ce a început ca o simplă pasiune s-a transformat rapid într-o afacere.