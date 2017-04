Top 5 zodii maestre în manipulare

Cu toţii am întâlnit măcar o dată în viaţă o persoană care a încercat să ne manipuleze, însă am aflat de intenţiile sale mult prea târziu. Descoperă cele 5 zodii maestre în manipulare!

Nu te lăsa păcălit de un Scorpion, el este foarte secretos şi de neîncredere. Spune că e cel mai bun prieten al tpu şi apoi găseşte u motiv ca să nu mai aibă încredere în tine. El va începe să se dea în secret pe lângă alte persoane. Tinde să fie foarte gelos atunci când vede că mai acorzi atenţie şi altcuiva şi e enervat de faptul că nu mai are prioritate deplină. Va face tot posibilul să elimine alte persoane din viaţa ta şi apoi va da vina tot pe tine.Racul este foarte intuitiv, ceea ce poate fi o binecuvântare pentru el. Cu toate acestea, în unele cazuri, ar putea fi cel mai mare coşmar pentru tine. El are o imaginaţie bogată şi va da vina pe tine pentru scenarii care nu s-au întâmplat niciodată în realitate. E genul de persoană care găseşte motive să te urască pentru ceva ce i-ai făcut acum cinci ani şi încă mai crede că ai rămas aceeaşi persoană.Nativul din Gemeni este foarte grijuliu, dar, de asemenea, se poate schimba radical. El este o persoană indecisă, motiv pentru care va încerca mereu să mascheze acest lucru părând chia de încredere.Cu toate acestea, la un moment dat totul se va afla. Prefăcut din fire, atunci când se va afla la o petrecere va fi foarte sociabil şi se va purta ca toţi ceilalţi, dar când va ajunge acasă va fi cu o falcă-n cer şi una în pământ.Nativul din Peşti lasă impresia că e total dezinteresat şi uneori e atât de disperat să îi ajute pe alţii încât te vei întreba dacă are vreun interes, şi chiar are! De obicei, este persoana care creează haos şi care se plânge de el, cu toate că e singurul responsabil. Va da vina pe tine pentru problemele pe care le are din cauza faptului că a încercat atât de mult să îţi sară în ajutor.Leul este genul de persoană care va argumenta până la moarte pentru a dovedi că are dreptate, deşi nu e deloc aşa. Dacă eşti îndrăgostit de cineva, acest nativ nu va ezita să spună că el a simţit acest lucru primul şi are tot dreptul să facă el primul pas. E persoana care vrea să-şi ascundă lenea cu vorbă multă.