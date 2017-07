Horoscop de weekend. Află ce ţi-au pregătit astrele pentru aceste zile. Previziuni!

Descoperă previziunile astrale pentru zodia ta şi află cum vei sta cu dragostea, sănătatea, banii sau cariera în acest weekend.

Pare ca astrele s-au aliniat pentru tine in acest weekend. Financiar, amoros si din punct de vedere al sanatatii, lucrurile merg excelent si pare ca nimic nu te poate atinge.Daca o ruda iti va solicita sprijinul, gandeste-te daca nu cumva ajutand-o, ii faci mai mult rau. In unele situatii, e mai bine ca respectiva persoana sa gaseasca forta interioara de a razbate singura.Daca in prima zi din weekend nu se va intampla nimic notabil, lucrurile se vor schimba la 180 de grade odata cu sosirea zilei de duminica.In aceste doua zile o sa te angajezi la ceva foarte important. Desi nu e exclusa varianta incheierii unui contract, mai degraba va fi vorba de un angajament spiritual pe care il vei lua fata de (sau impreuna cu) iubitul tau.Daca vrei sa impresionezi pe cineva in acest sfarsit de saptamana, ar trebui sa imbraci ceva mai lejer care sa iti puna in valoare formele bine definite!Pentru ca nu asculti niciodata sfaturile persoanelor mai in varsta, risti sa repeti greselile facute de parintii tai ori mai grav, sa iti repeti propriile erori. Duminica la pranz vei discuta cu o ruda foarte indepartata iar la final te poti alege cu o suma consistenta de bani.Esti cu sentimentele la pamant si nu stii in ce directie sa te indrepti. Daca ai nevoie de putina indrumare, nu te sfii sa apelezi la parintii tai sau la nasi, daca exista. Cat de curand vei afla ca un sfat spus la timpul lui, face mai mult decat orice.Prietenii tai te apreciaza foarte mult si pun pret pe vorbele tale.De aceea, e necesar ca si in acest weekend sa dai dovada de seriozitate atunci cand interactionezi cu ei, si sa le fii precum un parinte.A sosit timpul sa faci un pas important in viata ta. Sambata vei lua decizia de a merge pe un anumit drum, iar duminica te vei ocupa de toate lucrurile care decurg din asta. Din fericire, inainte de a incepe o noua saptamana de lucru, vei aranja totul in buna ordine.E posibil sa te confrunti cu mici dureri de cap in aceste doua zile, iar daca vei continua sa le ignori, ele se vor agrava. Pe de alta parte, daca cineva iti cere sa te ambitii de la anumite comentarii, e clar ca ai facut ceva gresit. Nu lasa lucrurile asa si incearca sa le remediezi!Te afli intr-o pozitie excelenta, mai ales in sanul familiei. Cei mici te apreciaza enorm si iti arata din plin ca orice zi alaturi de tine e o sarbatoare! Rasfata-i cat poti de mult si asigura-te ca se vor bucura de tot ce e mai bun in lume!Sentimentul general al acestui sfarsit de saptamana va fi veselia si relaxarea. Stiai ca esti capabila sa rezolvi unele sarcini dificile, dar faptul ca le-ai dus la bun sfarsit cu mult inainte de apropierea termenului-limita, te-a surprins placut chiar si pe tine! Sarbatoreste cu prietenii fiindca aveti motive!