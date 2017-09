Femeile cu cel mai frumos caracter din zodiac

Iată care sunt femeile cu cel mai frumos caracter, în funcţie de zodie! Tu te regăseşti în acest top?

Peşti

Fecioară

Berbec

Balanţă

Taur

Săgetător

Nativa din Peşti are un caracter frumos deoarece e atât de dispusă să îi asculte pe ceilalţi. E o persoană care ar invita pe cineva la cină şi care s-ar simţi foarte confortabil ascultând-o ce îi spune. Îi pasă de ceea ce au alţii de zis şi e dispusă să ofere acest lucru acelora care au nevoie să se destăinuie.O Fecioară se îngrijorează foarte mult, iar acesta este unul dintre lucrurile care o fac să fie frumoasă. Ea este extrem de empatică şi îi pasă de tot ce se întâmplă în jurul ei. Îşi doreşte tot ce e mai bun pentru ceilalţi, iar asta o face uneori să devină nervoasă. Nu este întotdeauna bună la a arăta că îi pasă, dar în sufletul ei e numai compasiune.Ceea ce o face frumoasă pe o femeie din Berbec este capacitatea ei de a privi inima şi sufletul persoanelor din jurul ei. Întotdeauna ştie ce se întâmplă şi nu se teme să pună întrebări. Este un prieten grijuliu şi un confident excepţional. Îi poate vedea pe alţii în momentele cele mai vulnerabile, iar ea e minunată în a-i consola.O Balanţă cu caracter frumos este aceea care ştie ce trebuie să facă pentru a-i face pe cei din jur să se simtă mai bine.Când unul dintre prietenii ei trece printr-un moment dificil, ea va fi acolo pentru el sugerând diferse activităţi cu potenţial. Micile acte de bunătate ale Balanţei arată cât de mult îi pasă.Cel mai frumos lucru la o femeie din Taur este cum poate să îi facă pe alţii să râdă chiar şi în cele mai grele momente ale vieţii lor. Are un simţ al umorului incredibil şi ştie cum şi când să îl folosească. Atunci când apropiaţii ei sunt la pământ, ea ştie întotdeauna ce să le facă sau spună pentru a se simţi mai bine.O femeie din Săgetător care are un caracter frumos nu va renunţa niciodată la cei dragi. Ea se va lipi de acele persoane pe vecie. Poate părea că e fricoasă, dar ea de fapt e loială până în măduva oaselor. Odată ce îi pasă de cineva, nu va înceta niciodată să aibă grijă de acea persoană, în condiţiile în care acel om nu este unul îngrozitor.