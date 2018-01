Duşmanii de moarte ai zodiacului. 6 perechi care se urăsc

Deşi ideea de a te înţelege cu toată lumea este minunată în teorie, acest lucru nu se întâmplă în lumea reală.

Gemeni şi Gemeni

Scorpion şi Vărsător

Balanţă şi Berbec

Leu şi Taur

Rac şi Peşti

Berbec şi Berbec

Deci, dacă te întrebi cine e inamicul tău de moarte de care trebuie să te fereşti, astrologia îţi sare în ajutor!Iată zodiile duşmănoase care au jurat să se urască pentru totdeauna:Dacă există vreo zodie care să nu poată sta locului, atunci aceea este Gemeni. Două personalităţi într-un singur semn zodiacal care merg pe linia fină dintre normalitate şi nebunie. Când Gemenii au de-a face cu Gemenii există două situaţii posibile: fie sunt cei mai buni prieteni, fie sunt cei mai mari duşmani. Nu există zonă gri atunci când vine vorba de această zodie.Dacă trebuie să fim total cinstiţi, trebuie să recunoaştem că Scorpionul nu are prieteni. Dar dacă ar fi să găsim pe cineva pe care îl duşmăneşte, atunci acela este Vărsătorul. Problema e că Vărsătorul este attât de sincer şi capricios, încât îl enervează la culme pe Scorpion. Furia Scorpionului pentru Vărsător este atât de evidentă încât dacă ar putea l-ar trimite direct în iad.Balanţa are tendinţa de a fi cu capul în nori şi fără griji. În lumea ei, totul e frumos şi într-un echilibru perfect. În timp ce acest lucru e valabil cu oricare alte zodii, nu acelaşi lucru se poate spune că simte şi cu privire la un Berbec. Confruntarea personalităţilor, zodia zbuciumată care doreşte să menţină pacea împotriva zodiei încăpăţânate, care pretinde că are mereu dreptate.Este practic un război total. Şi deşi sunt duşmani de moarte, ei se respectă uneori pentru că se înţeleg reciproc.În timp ce Leul şi Taurul ar putea forma un cuplu grozav pentru că opusurile se atrag, crearea unei prietenii este extrem de dificilă pentru cei doi. Nevoia Leului de loialitate se bate cap în cap cu nevoia Taurului de a face tot ce e nevoie pentru a obţine ceea ce vrea. De asemenea, curajului Leului şi încăpăţânarea Taurului nu se îmbină deloc. Sunt atât de asemănători şi totuşi lumile lor sunt cu totul separate.Atât Racul, cât şi Peştii sunt semne foarte sensibile. În ciuda faptului că au acest punct comun, ei îşi exprimă diferit sentimentele. În timp ce Racul îşi ţine sentimentele doar pentru el, Peştii dau totul afară şi îşi pun sufletul pe tavă. Acesta este motivul pentru care aceste zodii se duşmănesc, pur şi simplu pentru că nu pot suporta modul în care celălalt se ocupă de emoţiile lui.Cei doi se duşmănesc pentru că niciunul dintre ei nu va recunoaşte atunci când greşeşte, iar asta duce la un dezastru total. Acestea zodii se pot urî ani la rândul sau întreaga lor viaţă.