4 zodii care te mint în faţă

Unele persoane nu au scrupule, dar nu îţi poţi da seama întotdeauna de asta de la o primă vedere. Cu toate acestea, zodia lor îţi oferă câteva indicii importante!

Iată cele 4 zodii care mint cu neruşinare:Dacă credeai că poţi să ai încredere într-un Vărsător, cu siguranţă vei descoperi că e primul care te loveşte pe la spate sau, de obicei, în locul unde te doare cel mai tare. Dacă există cineva care ar putea să îţi fure iubitul sau iubita, atunci acesta e prietenul tău născut în zodia Vărsător.Sub masca "Nu te-aș minți niciodată!" se ascunde un Rac care nu numai că nu te va minţi niciodată, ci o va face chiar de multe ori. Şi apoi, va minţi din nou pentru a proteja şi întâri prima lor minciună. Poate că o face pentru a părea o persoană puternică sau una care are mereu dreptate, dar el e cel pe care nu l-ai bănui niciodată e aşa ceva. Racii sunt capabili să tragă covoraşul de sub tine atunci când te aştepţi mai puţin.Acest nativ este cel care te va privi fix în ochi şi îţi va spune o minciună.Fecioara nu are reţineri când vine vorba de a ascunde ceva, şi chiar şi atunci când e confruntată va nega până la capăt. Chiar dacă e demascată, ea va ridica din umeri şi se va comporta ca şi când nu a făcut nimic grav.Scorpionul se va scuza că a greşit prin omisiune. El uită "accidental" să spună lucruri importante, ca mai apoi să pretindă că nu a minţit niciodată, ci doar nu ai fost tu atentă. Mai mult decât atât, are obiceiul de a prezenta altfel lucrurile şi apoi să te acuze că ai înţeles total greşit ce a vrut să spună.