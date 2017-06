4 zodii care nu tolerează minciuna

Unele semne zodiacale au un mod de a detecta mincinoşii înainte ca oricine altcineva să o facă. Iată care sunt!

Berbec

Gemeni

Scorpion

Vărsător

Aceste zodii sunt acelea care tind să fie persoane foarte deschise cu toată lumea şi sunt într-adevăr foarte bune la citirea oamenilor.Berbecul nu are timp pentru mincinoşi. El e cât se poate de real pentru toată lumea pe care o întâlneşte, deci nu vede niciun motiv să îi tolereze pe cei care sunt falşi. Spre deosebire de unii oameni, acesta îşi dă seama foarte repede dacă e minţit. Berbecul ştie că dacă minţi, nu eşti o persoană pe care să o accepte lângă el. Tot ce face el este să se agite până ajunge unde îşi doreşte, după care să se poată distra cu oameni cinstiţi la fel ca şi el.Nativul din Gemeni încearcă din răsputeri să nu mintă tocmai pentru că ştie cât de urât e sentimentul atunci când eşti minţit. Să nu crezi că el nu o face, ba chiar poate fi un maestru al manipulării, însă cert e că nu vrea deloc să fie el în poziţia cealaltă.Are tendinţa de a avea prea multă încredere în oameni, dar dacă i-o trădezi, te scoate imediat din viaţa lui. Gemenii merg pe ideea că fiecare primeşte ce merită.Pentru Scorpion, minciuna este cea mai mare trădare. Acest nativ are abilitatea de a fi întotdeauna cinstit. El va spune exact ceea ce crede, chiar dacă uneori vorbele lui rănesc. De asemenea, îşi dă seama imediat când cineva nu e cinstit şi se supără astfel încât nu ai cum să nu îţi dai seama că i-ai făcut ceva rău, extrem de rău.Vărsătorul nu are timp pentru mincinoşi, el ştie că dacă nu eşti cinstit cu el, pur şi simplu nu va mai avea treabă cu tine. De asemenea, urăşte când oamenii spun neadevăruri pentru a putea obţine beneficii nemeritate. Dacă îl manipulezi, te va scoate din viaţa lui. Singurul lucru pe care acest nativ îl dispreţuieşte este aceste de a fi subestimat.