Selena Gomez a anunțat că a suferit un transplant de rinichi. The Weeknd, iubitul său, i-a fost alături

Cântăreaţa şi actriţa Selena Gomez a dezvăluit că în această vara a suferit un transplant de rinichi, intervenţie necesară din cauza lupusului, boala autoimună de care suferă.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Selena a spus că prietena ei Francia Raisa i-a donat un rinichi şi a ţinut să explice că acesta este motivul pentru care fanii nu au mai avut veşti de la ea, deşi a lansat piese noi.





”Am aflat că am nevoie de un transplant de rinichi din cauza Lupusului de care sufăr şi m-am recuperat. A fost ceea ce trebuia să fac pentru sănătatea mea”, a scris ea.









În plus, ea a publicat şi imagini cu cicatricea operaţiei şi i-a mulţumit prietenei sale, actriţa Francia Raisa, cunoscută din ”The Secret Life of the American Teenager”, pentru gestul făcut, potrivit digi24.ro







Nu există cuvinte prin care să pot mulţumi frumoasei mele prietene Francia Raisa. Mi-a făcut cel mai mare cadou şi a făcut un sacrificiu donându-mi un rinichi. Sunt binecuvântată. Te iubesc atât de mult”, a mai scris artista în vârstă de 25 de ani.





"Sunt mai mult decât recunoscătoare că Dumnezeu mi-a încredințat ceva ce nu doar că a salvat o viață, dar a schimbat-o și pe a mea", a spus la rândul său actrița Francia Raisa într-o postare pe Instagram.





A fost o operație foarte serioasă și toți prietenii săi au fost îngrijorați



Iubitul său, cântărețul The Weeknd, s-a asigurat că turneul său muzical nu îl va împiedica să-i fie alături Selenei în timpul operației de transplant.Acesta și-a programat concertele astfel încât să nu coincidă cu procedura medicală prin care a trecut Selena, a declarat o sursă pentru publicația The Weekly.





The Weeknd, al cărui nume real este Abel Tesfaye, i-a fost alături Selenei în perioada dificilă. Acesta a început prima parte a turneului său numit "Starboy: Legend of the Fall" în februarie și a încheiat-o pe 22 iulie. A fost apoi într-o pauză pe durata verii, cu excepția unui concert de pe 6 august, iar cea de-a doua parte a turneului a debutat pe 6 septembrie. Lăsând o mare parte a verii liberă, artistul s-a asigurat că poate petrece timp alături de Selena.





Vedeta nu a spus exact când a avut loc transplantul de rinichi, dar a menționat că operația a fost motivul pentru care a fost absentă o parte a verii.