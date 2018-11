VIVACE - un nou tratament medical antiaging pentru un ten ferm, întinerit, fără imperfecțiuni

Noul tratament medical neinvaziv VIVACE a fost lansat la Centrele Silhouette din București. Acesta reprezintă cea mai avansată tehnologie care îmbină radiofrecvența fracționată cu procedura de microneedling. Tratamentul de ultimă generație oferă numeroase beneficii aspectului și sănătății tenului, precum și pielii corpului, cu rezultate imediate.

La nivelul feței, în urma tratamentului, ridurile sunt diminuate, se obține o piele mult mai fermă, iar porii se închid, obținându-se astfel o piele cu o textură ideală, ca de porțelan. În plus, cicatricile lăsate de acnee sunt tratate.La nivelul corpului, sunt eliminat sau estompate vergeturile, iar pielea din zona decolteului sau a mâinilor este întinerită.Este o tehnologie potrivită oricărei vârste. Adolescenții pot scăpa de urmele lăsate de acnee și pot obține un ten curat, sănătos, fără pori dilatați. Apoi, persoanele mai în vârstă pot beneficia de efectele puternice antiaging. VIVACE excelează la diminuarea ridurilor din zone sensibile, unde alte tratamente nu pot acționa: zona din jurul buzelor ori a ochilor. În plus, elimină vergeturile roșii și le diminuează pe cele albe.Tratamentul durează o oră, este complet nedureros, întrucât se aplică în prealabil cremă anestezică, are rezultate imediate, nu lasă urme de iritație și nici nu presupune timp de recuperare, pacientul putând să își reia imediat activitatea profesională.În următoarele trei luni de la efectuarea tratamentului, producția de colagen este accelerată, iar rezultatele devin și mai puternice cu trecerea timpului.Pentru a menține efectul maxim cât mai mult timp, specialiștii recomandă trei ședințe la interval de 4-5 săptămâni.VIVACE poate fi îmbinat la Silhouette cu tratamentul ULTRAFORMER pentru rezultate complete, spectaculoase. Dacă VIVACE tratează în primul rând riurile, închide porii și ne ajută să avem un ten strălucitor, ca de porțelan, ULTRAFORMER, prin acțiunea ultrasunetelor micro și macrofocalizate, de mare intensitate, oferă efect de lifting și fermitate tenului.Noul tratament medical VIVACE a fost descoperit la Centrele Silhoutte inclusiv de persoane publice cunoscute, precum Adelina Pestrițu, Andreea Bălan, Dana Războiu, Carmen Negoiță și Cristina Mihaela Dorobanțu.Prețul unei ședințe de tratament VIVACE la Centrele Silhouette este de 1800 lei, iar al unei ședințe de tratament ULTRAFORMER este de 2475 lei ( www.silhouette.ro / 0727225157).