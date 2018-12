Solutii personalizate impotriva caderii parului

Subtierea, ruperea si caderea parului reprezinta trei dintre cele mai importante probleme atunci cand vorbim de aspectul fizic.

Fara indoiala, parul influenteaza hotarator infatisarea unei persoane. Iata de ce, atunci cand ne confruntam cu situatii precum caderea sau subtierea, trebuie sa luam masurile adecvate. Nioxin iti asigura ingrijire bazata pe tehnologii specializate cu rol de curatare a scalpului, hranire si ingrosare a firului de par.Pentru caderea usoara a parului fin si vopsit, incearca noul Nioxin System 3. Kitul contine trei produse ce au la baza un amestec unic de trei tehnologii, special creat pentru a satisface nevoile specifice ale scalpului si podoabei capilare. A fost conceput pentru indepartarea sebumului depus la baza foliculilor de pari, acizii grasi si reziduurile de mediu.Folosite corect si cu regularitate, acestea amplifica textura parului, asigurand echilibru de hidratare si protective a culorii.Nioxin Cleanser se aplica pe parul umed si se masează delicat;Nioxin Scalp Revitaliser este conditionerul care se aplica pe scalp si par;Nioxin Scalp Treatment are o formula bogata in vitamine. Se aplica in mod uniform pe tot scalpul, dupa ce parul a fost spalat. Nu se clateste.Pret:Sampon – 36 leiConditoner – 65 leiTratament – 71 lei