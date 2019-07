ShowUs: Arată-ne mai multe femei ca noi

Cea mai mare inițiativă Dove care își propune să schimbe stereotipurile de frumusețe

• 7 din 10 femei, la nivel global, nu se simt încă reprezentate în mass-media și publicitate*

• 67% le cer brandurilor să ia atitudine și să își asume responsabilitatea pentru imaginile pe care le folosesc*

• Intră și tu pe doveclub.ro și susține inițiativa Dove în România. Cu un click pe zi le vei transmite un mesaj puternic celor din media și advertising: Arată-ne mai multe femei ca noi în media!





Ceea ce vedem în media ne influențează mai mult decât realizăm și ne impune standarde de frumusețe nerealiste. 7 din 10 femei, la nivel global, nu se simt încă reprezentate în mass-media și în publicitate.* De aceea, Dove alături de Getty Images, Girlgaze și femei din întreaga lume lansează inițiativa #ShowUs – cea mai mare inițiativă Dove de până acum care își propune să schimbe stereotipurile de frumusețe globale care afectează sănătatea, relațiile și oportunitățile femeilor și ale tinerilor.

#ShowUs este prima și singura bancă de imagini globală care prezintă o viziune mai cuprinzătoare asupra frumuseții, accesibilă publicului și rețelelor de mass-media și publicitate. Cu peste 5.000 de imagini ilustrând femei din 39 de țări, fiecare poză reprezintă frumusețea reală, autodefinită. În plus, pentru a ilustra frumusețea autentică, toate imaginile sunt fără distorsiuni digitale.

Colecția #ShowUs este dezvoltată în colaborare cu Getty Images, principalul creator și distribuitor mondial de materiale foto-video, și Girlgaze, o comunitate globală de fotografe care schimbă modul în care sunt percepute femeile.

Campania a câștigat deja, la nivel global, premiul Glass Lion for Change la Festivalul Internațional al Creativității Cannes Lion 2019, distincție ce sărbătorește creativitatea în a crea o schimbare culturală și care are o influență pozitivă în schimbarea inegalității, dezechilibrului sau nedreptății de gen. Drept rezultat, companii precum Danone, Spotify, Publicis Sapient, Ogilvy, DBB, Colgate, Mastercard, The New York Times, Wunderman Thompson & IPG și-au luat deja angajamentul de a folosi fotografiile din banca de imagini #ShowUs pentru a ilustra o viziune mai cuprinzătoare a frumuseții.





#ShowUs: De ce acum?

70% dintre femei încă nu se simt reprezentate în imaginile pe care le văd zi de zi. Nevoia de a avea o viziune mai cuprinzătoare asupra frumuseții se resimte din ce în ce mai mult. Într-unul dintre cele mai ample studii globale despre frumusețe, realizat la cererea Dove*, se arată că 67% dintre femei cer brandurilor să ia atitudine și să își asume responsabilitatea pentru imaginile pe care le folosesc. Pe platforma Getty Images**, una dintre principalele surse globale de materiale foto-video, căutările după structuri precum ,,naturalețe”, ,,diversitate feminină” sau ,,femei puternice” au crescut cu peste 160% în ultimul an, arătând o cerere din ce în ce mai mare pentru o portretizare cât mai realistă a femeilor și a frumuseții.





Același studiu* arată că femeile își doresc ca cei din media și advertising să portretizeze mai vast diversitatea formelor și dimensiunilor fizice (66%), în timp ce 64% consideră că aspecte fizice precum cicatricele, pistruii sau afecțiunile pielii sunt nereprezentate în media.

Profesorul Phillippa Diedrichs, expert în imaginea corpului la Centrul pentru Studiul Aspectului de la Universitatea din Vestul Angliei, comentează: "Zilnic, femeile și fetele se confruntă cu un flux neobosit de imagini media care prezintă portrete limitate, nerealiste și învechite care ilustrează frumusețea și ce înseamnă să fii femeie.Câteva zeci de ani de cercetări științifice arată că expunerea la aceste imagini are un impact negativ asupra încrederii femeilor și a fetițelor în propriul corp și asupra convingerilor lor despre ce sunt capabile. Mai mult, atunci când femeile și fetele se confruntă cu nemulțumiri în ceea ce privește felul în care arată, acestea se reflectă negativ asupra zonelor-cheie ale vieții lor, inclusiv asupra sănătății și bunăstării lor, a relațiilor pe care le au și aspirațiilor lor în educație și în mediul de lucru. Pe de altă parte, portretizarea unei viziuni cuprinzătoare a frumuseții femeilor, ca în imaginile din proiectul #ShowUs, conduce la o stimă de sine crescută."

Cum poți susține inițiativa #ShowUs

Dacă și tu crezi că ar trebui să vezi mai multe femei ca tine în media, femei care se simt minunat în pielea lor, femei cu siluete potrivite pentru orice costum de baie, femei care dansează și după 70 de ani, susține inițiativa Dove în România. Intră pe www.doveclub.ro/ShowUs și, cu un click pe zi, le vei transmite un mesaj puternic celor din media și advertising: Și eu vreau să văd mai multe femei ca mine în media!

Voturile înregistrate în campania #ShowUs vor ajunge către reprezentanții media, ai industriilor creative și către creatorii de conținut din România pentru a-i convinge să arate mai multe femei ca noi în reviste, în panouri publicitare, în conținutul creat online și în orice proiect care portretizează femeile.

Proiectul #ShowUs este parte a angajamentului Unilever față de Alianța Naționilor Unite de Eliminare a Stereotipurilor Feminine - o inițiativă globală a tuturor industriilor care utilizează puterea publicității și a mass-mediei pentru a elibera lumea de stereotipurile care afectează viața oamenilor și societatea în general.





Pentru mai multe detalii despre proiectul #ShowUs, precum și pentru susținerea inițiativei, accesează www.doveclub.ro/ShowUs sau urmărește pagina de Facebook Dove.