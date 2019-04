Schimbare de look - Același parfum irezistibil STR8 cu un nou design modern

STR8 încapsulează esențele sale masculine într-un format nou, practic și actual, în tendințe, care păstrează perfect notele care te-au cucerit.

Bărbatul activ, informat, care privește întotdeauna înainte, știe că schimbarea înseamnă progres și va alege produsele de îngrijire care pun accentul pe performanță. STR8 îi susține nevoia de afirmare și independență și îi completează personalitatea cu aromele sale unice, pe care le regăsești acum într-un format elegant minimalist.



LINIA STR8 PERFORMANCE

Cel care nu renunță niciodată la visurile sale știe că în drumul spre succes are nevoie de protecție maximă, pentru a-și duce la îndeplinire toate obiectivele. Noile deodorante spray STR8 Fresh Recharge, Heat Resist si Protect Xtreme din gama Performance oferă prospețime și protecție îndelungată, până la 72 de ore, în timp ce deodorantul spray Invisible Force are grijă ca hainele să rămână perfect curate, fără urme. Deodorantele STR8 sunt disponibile și în varianta roll-on sau deo stick.

Momentele de reîmprospătare la duș energizează corpul și limpezesc mintea, iar gelurile de duș STR8 Performance curăță delicat pielea și o învăluie într-un parfum discret, revigorant. Inspirate de bărbatul mereu în mișcare, care are nevoie să fie fresh oricând, formulele speciale 3 in 1 Detox Power, Hydra Boost, Energy Rush și Icy Cool pot fi folosite simultan pentru corp, față și păr.

Sex-appeal, autenticitate, individualitate, determinare, sunt trăsături ale bărbatului STR8 care își dezvoltă permanent abilitățile și privește viața ca un învingător. Pentru el esențele tari, perfect masculine, care îi subliniază șarmul, se regăsesc în noua linie de parfumuri STR8, cu un design elegant minimalist. STR8 Ahead, Rise, Original, Red Code, Hero, Live True sau Adventure este parfumul bărbatului modern, care știe să se bucure de fiecare clipă și să se pună în valoare alegând notele aromate care îl caracterizează.Fiecare gamă conține apa de toaleta STR8, natural spray, deo spray, gel de duș și loțiune după ras, în același format restilizat.Edițiile speciale STR8 Ahead și STR8 Rise poartă și semnătura lui Giannis Antetokounmpo, unul dintre cei mai buni jucători de baschet la nivel mondial și imaginea brandului.Ușor de luat și în vacanțe sau în călătoriile business, noul STR8 îmbină un design de excepție cu aceeași calitate a produselor, care îl caracterizează.Cu STR8 alegi întotdeauna ce e mai bun!