Oferă-i volum și protecție termică părului tău

În zilele foarte însorite te îngrijorezi pentru părul tău? Ți-e teamă că razele soarelui îl pot deteriora și va fi greu să-i refaci structura?

Cu o protecție termică corespunzătoare vei salva firele de păr de fragilitate și uscăciune, după expunerea la aerul fierbine din zilele toride. În plus, încearcă să folosești cât mai puțin placa sau difuzorul. Profită de aerul cald și lasă părul să se usuce singur.



La o temperatură ridicată, fulgii de keratină din care e constituit părul cresc, evaporând umiditatea. Prin urmare, firele de păr rămân uscate și lipsite de viață. Produsele speciale care asigură protecție termică impregnează buclele din exterior, le înfășoară și creează o barieră protectoare.



PROTECT IT - SPRAY PENTRU VOLUM CU PROTECȚIE TERMICĂ ȘI FIXARE FLEXIBILĂ – este un produs care are două beneficii: oferă volum și protecție termică. Cu Protect It vei obține volum instant părului tău, până la 48 de ore și totodată, protecție termică. Este un spray cu o formulă ușoară, ideal pentru părul fin.



Beneficiile oferite părului de PROTECT IT SPRAY:

- Dublează volumul părului de la rădăcină la vârfuri;

- Oferă protecție termică;

- Creează orice formă, adăugând textură și definire părului;

- Sporește efectul coafurii și al culorii, adăugând un plus de intensitate.



Cum aplici sprayul pe păr:

- Distribuie o cantitate mică de spray pe părul uscat sau umed;

- Uscucă părul cu difuzorul sau foehnul, pentru a crea un volum instant. Pentru accentuarea volumului, părul lung poate fi uscat de la rădăcină spre vârfuri, stând cu capul in jos.



Nu-ți uita părul în soare! Ai grijă de el!



Recomandare pentru un păr cu volum, dar și cu o protecție termică: Protect It de la Londa Professional