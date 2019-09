MÁDARA – organic skincare: produse noi pentru ingrijirea zonei din jurul ochilor

Fermitate diminuatã? Linii fine și riduri? Pleoape lãsate? Cearcãne evidente, cu diferențã de nuanțã și luminozitate a pielii? Legea gravitației și legile implicate de trecerea timpului fac ca înaintarea în vârstã sã se asocieze cu modificãri care ne sunt vizibile pe chip. Pielea de imediat de sub ochi devine mai subțire și mai vulnerabilã, pleoapele își pierd din elasticitate și definire iar ridurile își permanentizeazã prezența. Aceste semne ale îmbãtrânirii cutanate sunt determinate intern de scãderea nivelurilor de colagen, elastinã și acid hialuronic.ReGENE OPTIC LIFT Serum pentru ochi furnizeazã o îngrijire intensivã, cu doza absolut necesarã de respect pentru cea mai sensibilã zonã a tenului. Conturul ochilor devine, instantaneu, mai luminos, bucurându-se, totodatã, de un nivel vizibil de redefinire – un plus de fermitate. Aminoacidul hidroxiprolinã vizeazã tocmai acest aspect. Complexul periocular Eye Bright (Euphrasia Officinalis Extract) este conceput special pentru a reda rezistența capilarelor și a anticipa apariția hiperpigmentãrii, dar și pe cea a cearcãnelor, în general. Ingredientele minerale (naturale) cu efect de iluminare uniformizeazã aspectul pielii obosite, lipsite de tonus și luminozitate cãtre un aspect radios, cu un plus de încredere. Mod de utilizare: Se aplică picături de serum pe pielea curată, demachiată, dimineața și/sau seara. Se folosește, apoi, crema pentru ochi obișnuită. ReGENE OPTIC LIFT Serum pentru ochi – 15ml, 179 leiContur al ochilor fragilizat? Disconfort și pleoape inflamate? Uscãciune? Roșeațã?.De 4 ori mai subțire și delicatã decât restul tenului, pielea sensibilã din jurul ochilor este prima sã resimtã stresul – fizic sau emoțional, extern sau intern. De asemenea, conturul ochilor este predispus la pierderea de apã din țesut – deshidratare care poate conduce la dermatitã, inflamație și alte afecțiuni. Factorii care țin de stilul de viațã, inclusiv somnul insuficient, fumatul, abuzul de folosire a telefonului și computerului, cãlãtoriile obositoare frecvente, stresul emotional.SOS HYDRA Eye Revive - cremă & mască pentru ochi- Aceastã formulã hidratantã și calmantã cu utilizãri multiple decongestioneazã și alinã o zonã din jurul ochilor uscatã, cu resursele solicitate la maximum și ajutã la atingerea unui aspect mai proaspãt în mod instantaneu.Contine: extracte din plante provenite din agricultura biologica, din uleiuri esentiale naturale si pigmenti naturali puri. Mod de utilizare: A se folosi oricând pielea se simte uscatã, deshidratatã. CREMÃ: se tamponeazã cu buricele degetelor, dimineața și/sau seara. MASCÃ: se aplicã, în cantitate generoasã, pe pielea din jurul ochilor. Se șterge sau clãtește dupã 15 minute. SOS HYDRA Eye Revive - cremă & mască pentru ochi – 20ml, 157 leiProdusele MÁDARA se gasesc la magazinul MioBio: Str. Jules Michelet, nr. 9, București si pe www.miobio.ro