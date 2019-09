Intensifica potentialul parului tau

Multe femei sunt ingrijorate de sanatatea parului lor. Prin urmare, simt nevoia unei alegeri care de multe ori se simte asemenea unui compromis pentru una in detrimentul celeilalte. Indiferent de decizia luata, LIGHT Luminous Reflective Oil de la Wella Professionals asigura deopotriva mentinerea culorii parului, cat si ingrijirea completa pentru par.

Rasfata-ti simturile si parul cu senzatii divine si exotice. Alege sa te inconjori cu dragoste si cu tandrete, atat tu, cat si parul tau. Pentru ca LIGHT Luminous Reflective Oil iti ofera rezultate pe care le vezi, le atingi, le simti. Uleiul de macadamia, de avocado si vitamina E se combina intr-o formula fina si usoara ce se traduce prin hidratare de durata, netezire vizibila si stralucire puternica.Actiunea vitaminei E intensifica reflexiile culorii. Aceasta este revitalizata si potentata. Totodata, functioneaza ca o bariera in jurul firului de par impotriva radicalilor liberi.Iti ofera dublu beneficiu: parul este protejat impotriva deteriorarii dar in acelasi timp capata un aspect moale, neted si hidratat. Datorita uleiurilor de avocado si de macadamia il vei simti foarte catifelat la atingere. Notele de vanilie, patchuli si ylang-ylang iti vor intregi experienta senzoriala.Aplica produsul pe parul umed pentru ingrijire intensa, efect de netezire si protectie in timpul uscarii cu feohnul. Pentru extra stralucire si finisare foloseste-l pe par uscat.Pret – 86 lei