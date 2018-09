GALA WELLA 2018 - 3 octombrie la Sala Polivalenta din București

Sala Polivalenta din București găzduiește pe data de 3 octombrie o nouă ediție a Galei Wella. Un eveniment unde se întâlnesc creatorii de frumos și tendințe în hairstyling din România și din străinatate.Manifestarea din acest an este cu atât mai specială cu cât ea marchează existența a 25 de ani de Wella Professionals în România.Show-ul din această toamnă va aduce pe scenă peste 50 de finaliști ai concursurilor de coafură, tunsoare și culoare. 4 secțiuni de concurs, o finală națională live și mult talent. Pentru că România poate și are stiliști de mare calibru.O altă etapă în cadrul Galei Wella 2018 o reprezintă prezentarea colecțiilor saloanelor partenere. Stage is Yours. Look-urile create de 6 saloane de top din România vor defila pe scena Sălii Polivalente: Headline Studio (Cluj), Catwalk by Ramona Mîndru Cluj), Abstract Studio (București), Gett’s (Bucuresti), Abbate Salon (Bucuresti), The One (Barlad).Iar show-ul nu se oprește aici. Pentru că echipele de hairstiliști Wella vor dezvălui la rândul lor colecții de coafură: Z Salon din Sibiu - Septimiu Zavate și Artist Salon&Academy - Lucian Busuioc sunt două dintre cele mai cunoscute Academii de Hairstyling din România.Ei vor veni la Gala Wella cu propriile colecții A/W 2018.Ioana Dobre, Alina Calin, Florina Vatafu și Ionela Chiriac vor prezenta la Gala Wella doua colecții de hairstyling inspirate din tendințele momentului. Părul lung, dar și tunsoare și culoare vor fi vedetele acestor colecții.Toamna lui 2018 este mai mult decât oricând despre culoare. Despre noutate. Despre lansări de noi produse și tendințe în coafură. În 2018, în octombrie, stiliștii Wella Professionals urcă pe scena Sălii Polivalente ca să ne desconspire marele secret de styling și culoare al anului: #KolestonPerfect.Finalul Galei va fi apoteotic și îi va apartine lui Alexis Ferrer - Global Top Artist Wella Professionals – care își va demonstra talentul și măiestria prin intermediul unor coafuri de senzație.