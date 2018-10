Cutex- calitate profesionala cu o gama completa de solutii extinse

Dizolvant lac pentru unghii, lacuri colorate, solutii pentru manichiura sunt produsele pe care le ofera cel mai nou brand Cutex.Hranire - pentru unghii mai sanatoase. Cu un mix patentat de uleiuri sanatoase.Fara acetona - indeparteaza lacul de pe unghiile naturale sau artificaleConfera rezistenta - fortifica unghiile. Cu proteina si Vitamina E si B5Extrem de puternice - impotriva lacurilor de unghii puternic pigmentate sau a celor cu sclipici;Burete rasucesti&cureti - perfect pentru setul de calatorii. Introduci degetul in burete, rasucesti si lacul de unghii a fost indepartat.Ultra hranitoare - produsa pentru a conferi rezultate profesionaleUltra puternice - doar o folosire, 98% dintre utilizatori au raportat unghii care le par mai puternice si mai sanatoase5 nunate bogate - nuante minunate, stralucitoare.All in one Strengthener.Intarire multifunctionala - strat acoperitor& tratament pentru intarireBrittle Nail Fix -fixare pentru unghiile fragile, le protejeaza impotriva ruperii si craparii;Stained Nail Corrector - Corector pentru unghiile patate - neutalizeaza unghiile terne, ingalbenite sau patate.Produsele din gama Cutex, fac parte din portofoliul Orbico Beauty si sunt disponibile exclusiv in magazilele DM.